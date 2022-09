Dijk langs de Dollard versterkt met baggerslib

Bij Finsterwolde is voor het eerst een dijk versterkt met klei gemaakt van zout baggerslib uit de Eems en de Dollard. Vandaag werd de groene dijk langs de Dollard opgeleverd.

Toen duidelijk werd dat de dijk moest worden opgehoogd, ontstond het idee om een gedeelte te gebruiken als proefproject. De proef moet antwoord geven op de vraag: kan er een veilige, sterke en duurzame zeedijk gemaakt worden van zout slib uit de directe omgeving?

Proefdijk

Het slib werd eerst gedroogd tot klei. Daarna werd er een proefdijk van een kilometer aangelegd. Steenslag en asfalt werden weggehaald uit de bestaande dijk en vervangen door de klei.

Erik Jolink van Waterschap Hunze en Aa's zegt tegen RTV Noord: "Het talud is veel flauwer, waardoor de golven die er straks tegenaan slaan geleidelijk worden opgevangen. Ze rollen er als het ware tegenop, terwijl ze tegen de oude dijk aan beukten."

De sterkte van de nieuwe dijk werd getest bij technologisch instituut Deltares in Delft. De conclusie luidde dat de klei zelfs de zwaarste stormen kan doorstaan.

Drie jaar

De komende drie jaar wordt de proefdijk in de gaten gehouden. Daarna worden de resterende twaalf kilometer tussen de Polder Breebaart en de Duitse grens op dezelfde manier versterkt. Daarvoor is opnieuw veel klei nodig.

Jolink: "We zijn met boeren die grond hebben aan de landzijde van de dijk in gesprek of zij een deel van hun percelen beschikbaar willen stellen als kleirijperij."