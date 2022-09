Boete van duizend euro voor RKC'ers na kritiek op scheidsrechter Gözübüyük

Etienne Vaessen en Michiel Kramer van RKC Waalwijk moeten beiden een boete van duizend euro betalen voor de uitspraken die ze zondag over de arbitrage deden na de verloren competitiewedstrijd tegen PSV.

Doelman Vaessen en aanvoerder Kramer waren boos over de penalty die PSV in de blessuretijd kreeg en richtten na het duel in interviews hun pijlen op scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

"Ik zou de scheidsrechter en videoscheidsrechter voor drie weken schorsen", foeterde Vaessen. "Dit is niet normaal."

