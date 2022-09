NPO wil actie naar aanleiding van uitlatingen Ongehoord Nederland

Daarna zegt presentator Raisa Blommestijn dat "je ziet dat blanken in elkaar worden geslagen door negers. Dat zien we overigens op grote schaal, dit soort filmpjes die worden gedeeld op het internet." Aan FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen stelt ze vervolgens de vraag "Waarom horen we hier nu zo weinig over als het gaat om de grotere discussie, als het gaat om racisme?"

Volgens de NPO gaat het om het hele eerste deel van de uitzending waarin racisme wordt besproken. In het programma werden willekeurige beelden getoond van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan.

Het bestuur van de NPO vraagt het Commissariaat voor de Media zich uit te spreken over een uitzending van Ongehoord Nederland van gisteren, waarin de omroep zich schuldig zou hebben gemaakt aan racistische of discriminerende uitlatingen. De uitspraken werden gedaan in het programma Ongehoord Nieuws.

Voorzitter Frederieke Leeflang van de raad van bestuur van NPO zegt dat met deze uitzending de grens van de redactionele vrijheid is bereikt. Ze wijst op de Mediawet, waarin staat dat er passende maatregelen genomen kunnen worden als een omroep "aanzet tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep."

Bij de NPO zijn volgens Leeflang veel klachten binnengekomen over de bewuste uitzending van Ongehoord Nederland. De NPO vraagt de Ombudsman deze klachten met voorrang te behandelen.

Opinie- en duidingsprogramma

In juli kreeg de omroep een boete van de NPO voor het schenden van de journalistieke code van de publieke omroep. Die bedroeg zo'n 93.000 euro: 2,5 procent van het jaarbudget. De ombudsman van de NPO, Margo Smit, concludeerde begin juni dat ON feiten en meningen in zijn programma's niet genoeg weet te scheiden.

Bij het begin van het tweede seizoen van Ongehoord Nieuws maakte presentatrice Arlette Adriani bekend dat het programma van genre was veranderd en voortaan geen actualiteitenrubriek meer was, maar "een opinie- en duidingsprogramma". Ook werd presentator Ahmed Aarad vervangen door Raisa Blommestijn, die in het eerste seizoen regelmatig in het programma te gast was.