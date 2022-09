Advocaat Taghi: OM handelt ‘lichtvaardig en wetteloos’, verdachten moeten vrijuit gaan

Het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zijn medeverdachten is vandaag een nieuwe fase in gegaan. De komende maanden is het woord aan de verdediging.

Inez Weski, advocaat van onder andere hoofdverdachte Taghi, gaf vandaag de aftrap in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Zij vindt dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Als de rechtbank daar niet in meegaat dan wil ze vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

Begin juli eiste het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf tegen Taghi en vier medeverdachten. Ook tegen twaalf anderen werden lange celstraffen geëist. De groep zou verantwoordelijk zijn voor het beramen en plegen van een groot aantal moorden.

Bewijs daarvoor haalt het OM vooral uit berichten die de verdachten zouden hebben verstuurd met PGP-telefoons, speciale toestellen om versleuteld mee te communiceren. In die berichten werd openlijk gesproken over moorden.

Leemtes

Volgens Weski drijft de zaak op "de interpretatie van gemankeerde, oncontroleerbare en buitenwettelijk verkregen berichten". "Er zijn tegen Taghi geen direct belastende verklaringen, geen ooggetuigen en geen forensisch bewijs op een plaats delict", benadrukte ze.

Weski stelt dat het OM deze "onbeschrijfelijke leemte" probeert op te vullen met kroongetuige Nabil B., die Taghi aanwijst als kwade genius. Maar de verdediging vindt hem onbetrouwbaar. Hij zou liegen, zich baseren op geruchten en alleen maar op geld uit zijn.

Taaie kost

Geen enkele verdachte was vandaag aanwezig in de rechtszaal, waar taaie juridische kost over PGP-berichten werd besproken. Weski en haar kantoorgenoot Susanne Boersma betoogden dat het bewijs onrechtmatig is verkregen door een "wetteloos" OM.

Inmiddels heeft de Hoge Raad in een andere zaak bepaald dat de berichten wel degelijk als bewijs gebruikt mogen worden. Weski blijft erbij dat alle rechtsbeginselen zijn geschonden, zoals het recht op gegevensbescherming, privacy en een eerlijk proces.

Flarden tekst

Een ander pijnpunt is dat justitie selectief zou 'shoppen' in de berichtenberg. In het Marengo-proces worden 610.000 berichten aan de verdachten en hun contacten toegeschreven. Een beperkt deel gebruikt het OM als bewijs. De verdediging vindt dat hierdoor mogelijk belangrijke context ontbreekt.

"Het OM vraagt u levenslang op te leggen op basis van dit materiaal", zei Weski vandaag tegen de rechtbank. "Een eenzijdig scenario door het plakken van flarden tekst." Zij zei dat het OM "willekeurig en lichtvaardig" te werk is gegaan om de waarheid te achterhalen en vindt dat de verdediging te weinig eigen onderzoek heeft mogen doen.

Tot eind december komen verschillende advocaten aan het woord. De zaak tegen Said R. heeft door zijn late uitlevering uit Colombia vertraging opgelopen. Hij moet zijn strafeis nog horen. Wanneer de rechtbank uitspraak doet in het Marengo-proces, is nog niet bekend.