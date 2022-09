Reizigers Flevoland wachten 2,5 uur op bus: 'Te weinig chauffeurs'

Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt in ieder geval nog tot half december stil. ProRail moet schade herstellen die door kortsluiting in het hoogspanningsnet is ontstaan.

"We hebben op de reisplanner van NS aangegeven dat er maar beperkt bussen rijden. Dat het zo lang heeft moeten duren vinden wij ook supervervelend. Maar het is overmacht. We kunnen ook niet melden dat er op een bepaald moment geen bus komt, omdat we het gewoonweg niet weten."

Normaal gesproken zet de NS bussen in bij werkzaamheden of kortdurende calamiteiten. "Dan zijn we ervan verzekerd dat het geregeld is. De grote stroomstoring van 2 september gooit alles door de war."

Vandaag wordt het probleem echter nog groter op het traject. "Vrijdag rijden er door het tekort aan chauffeurs bijna helemaal geen bussen." Een woordvoerder van NS adviseert om vervangend vervoer te regelen.

'Vreselijk'

Een vrouw die gisterenavond anderhalf uur lang op een bus stond te wachten zei tegen een verslaggever van Omroep Flevoland: "Ik kom te laat op mijn werk, ik kom laat aan bij mijn zoontje die op de opvang zit. Dat betekent dat er ook personeel langer op de opvang moet blijven. En voor mij is het ook gewoon vervelend, want je bent gewoon veel langer onderweg dan nodig."

Een andere vrouw zei gisterenavond: "Ik vind het vreselijk dat ze dit mensen aandoen. Laat ze dan gewoon zeggen: 'er zijn geen bussen', dan zoek je een andere route." Volgens haar werd er elk half uur gezegd dat er een bus zou komen, maar kwam die maar niet.

De problemen met het vervangende busvervoer tussen Lelystad en Dronten moeten volgende week zijn opgelost, zegt NS tegen de omroep. "We zijn nu in gesprek met de busleverancier om de onderste steen boven te krijgen", aldus een woordvoerder.