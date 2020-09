Kragh Andersen bezorgt Sunweb tweede ritzege in Tour na fraaie solo

Kragh Andersen rijdt alle concurrenten eraf en soleert naar zege in Lyon - NOS

De Deen Søren Kragh Andersen heeft Sunweb een tweede ritzege in de Ronde van Frankrijk bezorgd. Twee dagen na de fraaie zege van Marc Hirschi won Kragh Andersen na een spectaculaire finale de veertiende etappe in Lyon. De Deen won de rit met een slotfase die in de verte deed denken aan voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo, met twee venijnige klimmetjes (beide vierde categorie) in de laatste tien kilometer. Benoot opent het bal De Poggio en de Cipressa aan de Italiaanse Bloemenrivièra zijn weliswaar langer, maar niet minder steil. Op de eerste côte in de slotfase, met de top op 9,5 kilometer voor de finish, trok Tiesj Benoot (ook Sunweb) ten aanval, maar in de afdaling werd hij teruggepakt.

Tiesj Benoot probeert het, maar blijft niet vooruit - Belga

Lennard Kämna en aanvaller pur sang Thomas De Gendt waren de volgende aanvallers, maar Julian Alaphilippe, oud-winnaar van Milaan-Sanremo dichtte het gat. Poging Bernal levert niks op Egan Bernal, die vrijdag op de slotklim kostbare tijd had verloren, deed een poging weg te rijden bij de andere favorieten, maar de Jumbo-Visma-helpers van Roglic haalden de Colombiaan snel terug. Na Benoot en Hirschi was Kragh Andersen de derde Sunweb-renner die ervandoor ging en hij hield wel stand. Het peloton kwam vijftien tellen later over de streep. Luka Mezgec werd tweede voor Simone Consonni en Peter Sagan. Bekijk hier de reacties van de hoofdrolspelers:

Daags na een zware bergetappe en met een nog zwaardere bergrit op komst lieten de klassementsrenners zich nauwelijks zien tussen Clermont-Ferrand en Lyon. Primoz Roglic kwam geen moment in de problemen en behoudt de gele trui. Bol valt aan en valt terug Twee sprinters vormden kort na het vertrek de eerste kopgroep van de dag: Cees Bol en de Belg Dylan Theuns demarreerden en kregen gezelschap van tijdritspecialist Stefan Küng. Het trio leek een kwartet te worden toen Bols ploeggenoot bij Sunweb Casper Pedersen op weg ging naar de kopgroep. Wonderlijk genoeg werd de kopgroep niet groter maar kleiner, want Bol liet zich terugzakken naar Pedersen. Na een onderonsje keerden ze terug in het peloton.

De Avondetappe Dione de Graaff blikt in de Avondetappe terug op de veertiende etappe met oud-wielrenner Stef Clement, schrijver en columnist Frank Heinen en voedseldeskundige Nancy van der Burg. De uitzending begint om 22.30 uur en is te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Pedersen en Bol keren al pratend terug in het peloton - NOS

Sunweb had gehoopt dat er meer renners mee zouden springen, verklaarde ploegleider Michiel Elijzen het opmerkelijke moment. Een kopgroep van drie man werd de moeite niet waard gevonden om de hele dag voor door te rijden. Ploeg Sagan lost Bennett Terwijl Küng en Theuns in de aanval waren, verhoogden de helpers van Peter Sagan het tempo op kop van het peloton. Het doel? Zo veel mogelijk sprinters lossen om Sagan aan de broodnodige punten te helpen in de strijd om de groene trui.

De Bora-renners op kop van het peloton - Reuters

De leider in het puntenklassement, Sam Bennett, pakte nog wel een handvol punten bij de tussensprint, maar hij werd niet veel later gelost. Tachtig kilometer voor het einde hees hij de witte vlag. Bennett bedankte zijn ploeggenoten en staakte strijd om terug te keren. Ook tweevoudig ritwinnaar Caleb Ewan kon het hoge tempo van de Bora-renners niet volgen en zag zijn kans op nieuw succes vervliegen.

Bennett bedankt zijn ploeggenoten voor de moeite - NOS