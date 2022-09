Te veel rouwenden voor koningin Elizabeth, rij tijdelijk gesloten

De Britse autoriteiten hebben de rij voor Westminster Hall in Londen tijdelijk gesloten. Ze hebben dat gedaan omdat er te veel mensen langs de kist van koningin Elizabeth willen lopen. De rij had vanochtend een lengte van bijna acht kilometer bereikt, met een wachttijd van zeker veertien uur. De regering liet op sociale media weten dat de maximumcapaciteit was bereikt in Southwark Park, het vertrekpunt van de rij. "Onze excuses voor het ongemak. Probeer niet in de rij te gaan staan tot hij weer opengaat." De maatregel werd bekendgemaakt om 10.50 uur Nederlandse tijd en geldt voor minstens zes uur. Britten nemen massaal afscheid van de Queen:

Het lichaam van Elizabeth kwam woensdagmiddag aan in Westminster Hall en sindsdien kunnen mensen er 24 uur per etmaal een laatste groet brengen. Die mogelijkheid is er tot maandagochtend. De verwachting is dat de drukte komend weekend nog zal toenemen, wanneer meer mensen vrij zijn. Geschat wordt dat zo'n 750.000 mensen van de gelegenheid gebruik zullen maken om afscheid te nemen van de koningin, die vorige week donderdag overleed op 96-jarige leeftijd. Mensen vertellen waarom ze midden in de nacht in de rij gingen staan:

