Van Gaal roept Noppert, Pasveer en Taylor op voor laatste WK-test Oranje

"Voor ons is dit de laatste mogelijkheid de jongens aan het werk te zien, voor we onze WK-selectie bekend moeten maken", aldus Van Gaal. "Zoals ik al vaker heb gezegd is de voorbereidingstijd voor dit WK extreem kort, dus ik moet alle beschikbare tijd goed benutten."

Programma

Nederland speelt donderdag 22 september in Warschau tegen Polen. Zondag 25 september zijn in de Johan Cruijff Arena de Belgen te gast. Op maandag 14 november verzamelt Oranje zich voor het WK in Qatar. Een week later begint het WK voor Nederland al met een wedstrijd tegen Senegal.

Nederland bekleedt de koppositie in groep 4 van de A-divisie in de Nations League. Nederland heeft tien punten uit vier wedstrijden, nummer twee België heeft zeven punten.