Schiphol laat komende weken ruim 9000 reizigers per dag minder vertrekken

De komende anderhalve maand kunnen er vanaf Schiphol per dag gemiddeld 9250 minder reizigers vertrekken, dat is een verlaging van 18 procent. De luchthaven zegt dat deze maatregel nodig is omdat beveiligingsbedrijven de "aankomende maanden minder beveiligers leveren dan zij eerder aangaven".

De maatregel geldt tot ten minste 31 oktober. Het maximale aantal vertrekkende reizigers per dag wordt de rest van deze maand 54.500 en volgende maand 57.000. Deze aantallen liggen flink lager dan Schiphol begin augustus nog inschatte.

In een verklaring zegt Hanne Buis, operationeel directeur van de luchthaven, dat de maatregel nodig is om de veiligheid van passagiers en medewerkers te waarborgen. Ze noemt het "slecht nieuws voor passagiers en voor luchtvaartmaatschappijen".

Vertrek topman Dick Benschop

De stap komt een dag nadat topman Dick Benschop aankondigde op te stappen. Hij gaf aan dat er veel aandacht en kritiek is op de manier waarop zijn organisatie de problemen aanpakt en dat er daarbij ook wordt gewezen naar zijn verantwoordelijkheid als topman. "Ik maak op eigen initiatief plaats om Schiphol de ruimte te geven een nieuwe start te maken. Ik wil niet dat de aandacht voor mijn persoon een belemmering voor Schiphol gaat vormen."

Benschop meldde gisteren al dat Schiphol op zeer korte termijn met nieuwe beperkingen zou komen. Hij noemde dat slecht nieuws.