In een kantoorgebouw in de Chinese stad Changsha is een enorme brand uitgebroken.

Op beelden is te zien dat een groot deel van de façade van het gebouw van China Telecom in brand staat en dat brandende brokstukken naar beneden komen. Chinese staatsmedia melden de brand wel, maar zeggen nog niets over slachtoffers.

Volgens de lokale brandweer zijn 280 brandweerlieden betrokken bij de bestrijding van het vuur.