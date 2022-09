De directeur die bier drinkt met NEC-fans: 'Hun zorgen zijn vaak ook de mijne'

Maar eerst nog een dag aan de bak in Nijmegen. Hij trotseert de hoge brandstofprijzen, als hij zijn auto voltankt voor weer een lange rit. "Optimisme geeft energie. Pessimisme maakt lui", is zijn credo.

In zijn zesde seizoen bij de club zou hij graag zien dat NEC weer een volgende stap zet, het verslaan van subtoppers. Zoals zijn oude club FC Utrecht bijvoorbeeld, vrijdagavond de volgende tegenstander in de eredivisie.

Inmiddels is Van Schaik (55) elf jaar sportbestuurder. Bijna dagelijks zit hij al vroeg in de auto richting Nijmegen, waar voetbalclub NEC hem werkweken van zeventig à tachtig uur bezorgt. "Ik heb nooit het gevoel dat dit werk is. Het is mijn passie. Ik mag mensen verbinden, inspireren, ontwikkelen en plezier geven. En samen met hen dan uitdagende doelen nastreven."

"Je hebt toch wel nee gezegd, hè?", vroeg ze retorisch. "We hebben een goed leven zo, in het voetbal worden zoveel mensen beschadigd."

Wilco van Schaik had ooit een eigen reclamebureau, toen hij ineens op gesprek mocht komen bij FC Utrecht. Trots vertelde hij zijn vrouw dat Frans van Seumeren hem had gevraagd om algemeen directeur te worden van de club.

"Marcel is supporter, maar natuurlijk ook enorm betrokken. Hij staat iets verder van het voetbal af dan bijvoorbeeld Frans van Seumeren bij FC Utrecht, maar hij heeft ook een heel andere rol. En als hij investeert, moet er een goede visie achter zitten en streeft hij naar het hoogst haalbare. Die drive injecteert hij in onze organisatie."

"Ik had ook bij een radiostation kunnen werken. Of voor een goed doel. Iets waar ik een gevoel mee heb en waar een podium is mensen in beweging te krijgen, om te kunnen communiceren. Het is nu een voetbalclub, waar ik te maken heb met alle lagen van de maatschappij. En het mooie is dat je allemaal hetzelfde doel nastreeft, prachtig om mensen daarbij te verbinden."

Van Schaik zit geen seconde stil. Praat, belt, appt aan een stuk door. Want communicatie is zijn kracht.

Misschien komen ze hem nog eens tegen, als NEC zich plaatst voor Europees voetbal. "Dat is onze ambitie waar we de komende jaren naartoe willen groeien. Ik geloof daarin en vanuit mijn rol is het ook erg belangrijk dat ik dat altijd zal uitstralen."

Lijnders keerde daarna terug als assistent bij Liverpool. "Gelukkig kwam hij meteen weer goed terecht. Daar ben ik wel opgelucht over, dit verdient hij zo. Pepijn is uniek en een topper."

Van Schaik: "En sportief het moeilijkste moment vond ik het halfjaar onder trainer Pepijn Lijnders. Dat neem ik mezelf nog steeds kwalijk. Die man was zo goed, zo bevlogen, zo'n gentleman. We hebben hem niet honderd procent de kans gegeven, met bijvoorbeeld eigen assistenten."

Na afloop van het competitieduel met Vitesse vorig jaar stortte een deel van een tribune in. NEC wil zo snel mogelijk eigenaar worden van De Goffert, om de boel grondig te kunnen verbouwen met het oog op verdere groei in de toekomst.

NEC is flink aan het doorpakken, vooral omdat volgens Van Schaik de ruis binnen de organisatie weg is. Nu het stadiondossier nog, maar er zijn openingen.

En er is met Bart van Rooij en Dirk Proper ook een nieuwe lichting met echte clubjongens aan het doorbreken. Het kan niet op. En mede dankzij Boekhoorn, die zorgde voor vijf nieuwe velden voor het eerste elftal en de academy. "Weer zo'n voorbeeld van een doordacht plan, alles moet op topniveau komen. Maar wel gefaseerd en niet alleen in spelers investeren maar in de totale organisatie."

Zo was Boekhoorn drijvende kracht achter de spectaculaire terugkeer van keeper Jasper Cillessen. "Maar dat is ook een jongen van de stad. Die loopt hier gewoon rond in Nijmegen, dat maakt de club nog meer aanraakbaar voor de fans."

De kunst om het mooi te verpakken, leerde Van Schaik als commentator bij sportwedstrijden op de televisie. Die ervaringen en dat netwerk vormden een mooi opstapje.

"Ik begon bij Utrecht in een periode dat iedereen wegliep, met een goede selectie hadden ze daar heel teleurstellend Europees voetbal gemist. Dat hebben we daarna met echte clubjongens door hard te werken en met veel betrokkenheid van iedereen weer opgebouwd."

Een grote slag in de professionalisering maakte Van Schaik met het binnenhalen van hoofdtrainer Erik ten Hag, maar ook die had tijd nodig. "Daarna was Erik top. De beste trainer die ik heb meegemaakt. Echt, de allerbeste."

"In de Utrechtse jaren ging ook niet altijd even makkelijk. Ik ben vaak bij Frans in Harmelen geweest hoor, tot diep in de nacht. Dan stonden we op een gegeven moment weer neus tegen neus. En een fles wijn later zei hij: 'En morgen gaan we godverdomme samen weer keihard aan de slag.' Kijk, dat is vertrouwen."

Geen seconde spijt

Nog even terug naar 2011. Twee maanden had het uiteindelijk geduurd, voordat Van Schaik zijn zekere leventje definitief inruilde voor de hectiek van de voetballerij. Hij heeft er geen seconde spijt van gehad.

"Ik verheug me erop ze straks allemaal weer eens te zien. En ik ben vooral FC Utrecht en Frans in het bijzonder heel erg dankbaar voor de kans zij mij geboden hebben, om te worden tot wie ik nu ben in dit vak."