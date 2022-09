Van Nistelrooij zag Feyenoord overtuigen in Europa: 'Kunnen borst natmaken'

PSV heeft een onverwachts rustige week achter de rug. Het Europa League-duel met Arsenal werd uitgesteld wegens plechtigheden rond het overlijden van koningin Elizabeth, waardoor de Eindhovenaren geen doordeweekse wedstrijd hoefden te spelen. Trainer Ruud van Nistelrooij zag daar de voordelen wel van in, in aanloop naar de eredivisietopper tegen Feyenoord van aanstaande zondag. "Als je weet dat Arsenal eruit is, dan weet je ik kan een trainingsweek maken zoals ik wil. Dan heb je geen rekening te houden met reizen en de wedstrijd in Londen." Feyenoord had wel Europese verplichtingen en stapte na een klinkende 6-0 zege op Sturm Graz in de Europa League met een flinke dosis zelfvertrouwen van het veld af. "Ik vond Feyenoord heel goed spelen. We kunnen onze borst natmaken, maar dat wisten we al met Feyenoord."

Eredivisietoppers bij de NOS PSV-Feyenoord is niet de enige topper in de eredivisie komend weekend. Ook AZ en Ajax treffen elkaar. Beide wedstrijden worden zondag gespeeld en zijn te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Na de wedstrijd komt er snel een samenvatting online. In Eindhoven wordt er om 14.30 uur afgetrapt tussen de nummer twee (Feyenoord) en drie (PSV) van de eredivisie. In Alkmaar begint de wedstrijd tussen de nummer vier (AZ) en de koploper (Ajax) om 16.45 uur.