Van Nistelrooij onder indruk van Feyenoord, Slot vindt favorietenrol te simpel

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV zag vrijdag de voordelen wel in van de rustige aanloop. "Als je weet dat Arsenal eruit is, dan weet je: ik kan een trainingsweek maken zoals ik wil. Dan heb je geen rekening te houden met reizen en de wedstrijd in Londen."

Waar PSV een onverwacht rustige week achter de rug heeft omdat het Europa League-duel met Arsenal werd uitgesteld wegens plechtigheden rond het overlijden van koningin Elizabeth, kwam Feyenoord donderdagavond nog in Europees verband in actie tegen het Oostenrijkse Sturm Graz.

Feyenoord stapte na een klinkende 6-0 zege op Sturm Graz in de Europa League, de grootste Europese zege van de Rotterdammers in 27 jaar, met een flinke dosis zelfvertrouwen van het veld. "Ik vond Feyenoord heel goed spelen. We kunnen onze borst natmaken, maar dat wisten we al met Feyenoord", aldus Van Nistelrooij.

Van Nistelrooij gaf aan voor zijn eigen team ook genoeg aanknopingspunten te zien om goed voor de dag te komen in de topper in het eigen Philips Stadion. "Wij bouwen door vanuit de laatste seconde waarin we de wedstrijd tegen RKC wonnen. Dat waren belangrijke drie punten", verklaarde de 46-jarige trainer.

"We weten waar we staan, wat we willen. Daar werken we elke dag keihard voor en dat willen we zondag laten zien. We hebben geloof in ons eigen kunnen", besloot Van Nistelrooij.

Slot gaat niet af op gevoel

Waar PSV afgelopen weekeinde een moeizame wedstrijd tegen RKC had, was Feyenoord zowel tegen Sparta Rotterdam als tegen Sturm Graz goed op dreef. Dat de Rotterdammers in tegenstelling tot PSV wel Europees in actie kwamen, heeft volgens Slot weinig invloed op de topper van zondag.

"Voetbal wordt nooit beslist op gevoel. Het gaat om de kwaliteit van de spelers. Het ligt eraan hoe we beginnen."