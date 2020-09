Verstappen na kwalificatie Toscane: 'Veelbelovend weekeinde tot nu toe'

"Dit is een geweldig circuit", oordeelde de Nederlander, die een paar weken geleden in een GT-wagen (sportwagen) voor het eerst kennismaakte met het testcircuit van Ferrari. "Ik had niet echt verwacht dat ik kon meevechten, maar dit was goed wat we lieten zien."

"We komen sterk terug na de race op Monza", meende Verstappen. "We hadden daar veel problemen. Hier loopt het al twee dagen goed. In de eerste run van het laatste kwalificatiedeel zat er niet veel meer in. In mijn tweede kwalificatierun had ik wat last van de wind. Ik was nog wel wat sneller, maar een verbetering van mijn positie zat er niet in."

Met teamgenoot Alex Albon naast hem is er zondag misschien iets mogelijk voor Verstappen. "Laten we beginnen met een goede start. Dat hebben we als eerste nodig", zei de Red Bull-coureur voor de camera van Ziggo.

Juiste lijnen

Hamilton was net als Verstappen lovend over het circuit in Toscane. "Het is een uitdagend circuit. Ik heb hier de afgelopen dagen hard gewerkt om de juiste lijnen en de goede balans te vinden. Je hebt hier geen ervaring dus dat is best lastig. Uiteindelijk reed ik de ronde die ik nodig had, want Vallteri heeft het me wel moeilijk gemaakt", aldus de leider in het WK-klassement over de strijd met zijn teamgenoot Bottas.