Vogelgriep in Tjerkgaast, 87.000 kuikens worden geruimd

Bij een vleeskuikenbedrijf in het Friese Tjerkgaast is vogelgriep vastgesteld. De 87.000 kuikens op het bedrijf worden geruimd.

Het gaat waarschijnlijk om de hoogpathogene variant, die zeer besmettelijk en dodelijk is.

Vervoersverbod voor twee andere bedrijven

In de zones tot 3 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In een zone van 10 kilometer om het bedrijf liggen twee pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven geldt vanaf nu een vervoersverbod. Een ophok- en afschermplicht was al ingesteld en is nog steeds van kracht.

Nederland heeft te kampen met de ergste vogelgriepuitbraak in twintig jaar. Sinds oktober vorig jaar is het virus tien keer vastgesteld op Friese bedrijven, schrijft Omrop Fryslân. In heel Nederland zijn meer dan zeventig bedrijven getroffen door het virus.