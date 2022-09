Fossiel met 380 miljoen jaar oud vissenhart gevonden, oudste hart ooit

Australische wetenschappers hebben in de versteende resten van een 380 miljoen jaar oude vis goed bewaarde organen ontdekt, waaronder zijn hart. Ook de lever, de maag en het darmstelsel van de nu uitgestorven vis bleven bewaard. Het tot nu toe oudste hart, ook van een vis, was 130 miljoen jaar oud.

De vondst is van belang voor onze kennis over de evolutie van gewervelde dieren, zoals reptielen, vogels en zoogdieren, waaronder de mens. "Dit is een cruciaal moment voor onze eigen evolutie", zegt hoofdonderzoeker Kate Trinajstic van Curtin University in Perth tegen de BBC. "Dit toont dat het bouwplan van ons lichaam al heel vroeg is ontwikkeld." Tot haar verrassing verschillen de organen van de prehistorische vis "niet eens zo veel" van de onze.