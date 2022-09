Van Lienden en de mondkapjesaffaire, een tijdlijn

Ondertussen richt het ministerie van Volksgezondheid een Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) op dat ervoor moet zorgen dat er genoeg beschermingsmiddelen voor heel Nederland binnengehaald worden. Van Lienden is in eerste instantie betrokken maar weigert zich samen met zijn partners bij het LCH aan te sluiten.

Sywert van Lienden is op dat moment met ziekteverlof als gemeenteambtenaar van Amsterdam. Op 20 maart begint hij zich via Twitter met de mondkapjeskwestie te bemoeien. Tv-persoonlijkheid en prominent CDA-lid Van Lienden legt contact met verschillende bedrijven zoals Coolblue en afnemers in de zorg. Met hun hulp sluit hij zijn eerste deal waaraan hij en zijn partners Camille van Gestel en Bernd Damme volgens Follow the Money bijna 80.000 euro overhouden.

Het is begin 2020 als de corona-epidemie losbarst. In de eerste maanden zoekt de overheid naarstig naar middelen om de gezondheid van met name zorgmedewerkers te beschermen. Mondkapjes zijn hiervoor essentieel. En daar is een groot gebrek aan.

In de tussentijd voert Van Lienden de druk op de landelijke overheid op om met hem in zee te gaan. Hij hekelt het gebrek aan daadkracht van het ministerie en zegt 'om niet' snel mondkapjes te kunnen leveren. Op Twitter schrijft hij onder andere:

April 2020: 'outside pissing in'

Geloof mij: binnen 1-2 weken kan iedereen in Nederland goed beschermd werken in de zorg. Je moet alleen leren samenwerken en niet denken vanuit verkokerde bureaucratiën. Doen!

De druk van de publieke uitingen van Van Lienden wordt ook gevoeld op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat minister Hugo de Jonge van VWS (partijgenoot van Van Lienden) een hoge ambtenaar opdraagt om met Van Lienden in gesprek te gaan. Uit de bij het ministerie opgevraagde stukken die de Volkskrant citeert is vooral de volgende app van De Jonge aan een ambtenaar saillant:

Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in.

Het ministerie gaat met Van Lienden om tafel en de uitkomst is een deal in april 2020. Van Liendens hulporganisatie gaat 40 miljoen mondkapjes leveren en krijgt daar 100 miljoen euro voor. In tegenstelling tot wat Van Lienden deed voorkomen werd de deal niet op non-profit basis gesloten.

Mei 2021: negen miljoen

Dat Van Lienden de deal niet 'om niet' sloot, blijkt een jaar later na spitwerk van de Volkskrant en Follow the Money. Het geld komt bij de drie compagnons binnen via de commerciële bv, Relief Goods Alliance. En Van Lienden (9 miljoen euro), Van Gestel en Damme (beiden 5 miljoen euro) houden daar veel geld aan over. Extra pijnlijk voor het ministerie van VWS is dat van de 40 miljoen aangekochte mondkapjes slechts een fractie wordt gebruikt. De rest blijft in opslag liggen of wordt vanwege gezondheidsrisico's afgekeurd.

De verontwaardiging is groot als achteraf blijkt dat de deal via deze constructie is verlopen. Zeker ook bij bedrijven als Coolblue en Randstad die belangeloos tijd en geld investeerden om de inkoop en transport van de mondkapjes mogelijk te maken.

Van Lienden verdedigt zich voor het eerst publiekelijk in het programma Buitenhof op 6 juni 2021. Hij noemt het bedrag dat hij verdiende met de deal "excessief veel", maar weigert het terug te storten. Wel belooft hij het rendement van zijn verdiende miljoenen aan goede doelen te zullen schenken. Hij verklaart dat hij het zichzelf kwalijk neemt dat hij niet altijd duidelijk heeft gemaakt welke deals hij via zijn stichting zonder winstoogmerk sloot, en welk via zijn commerciële bv. Op 17 juni zegt hij "in goed overleg" zijn partijlidmaatschap van het CDA op.