Zeker elf doden door overstromingen in Italiaanse Marken

Als gevolg van heftige regenval en overstromingen zijn rond de Italiaanse stad Ancona minstens elf mensen overleden. Ook zijn er in de gelijknamige provincie vier vermisten, onder wie twee kinderen, meldt de krant La Stampa.

De overstromingen zijn het gevolg van lang aanhoudende regenval in de regio Marken. Volgens lokale autoriteiten viel in twee á drie uur tijd meer dan 40 centimeter regen. Onder andere de kustplaats Senigallia en het meer landinwaarts gelegen dorp Cantiano zijn getroffen. Op beelden uit Cantiano is te zien dat auto's worden meegesleurd door het water. Ook zou de stroom in de omgeving zijn uitgevallen.

Inmiddels is het gestopt met regenen in Senigallia en het achterland. Ondertussen gaan de reddingsoperaties, met zo'n 300 brandweerlieden, door. Tientallen mensen zijn gered vanaf daken en uit bomen, en ongeveer vijftig personen liggen in het ziekenhuis vanwege verwondingen.