Treinverkeer tussen Breda en Roosendaal wordt na twee dagen weer opgestart

Vanaf 9.30 uur rijden er weer treinen tussen Breda en Roosendaal. Het treinverkeer was gestremd sinds de treinbrand bij Etten-Leur, woensdag in het begin van de middag. ProRail zegt dat er dag en nacht is doorgewerkt om het treinverkeer weer te kunnen opstarten.

NS verwachtte dat de treinen vanaf vanochtend 07.00 uur weer volgens schema zouden rijden, maar het duurde toch wat langer voor het spoor hersteld was.

Een brand in een goederentrein eergisteren veroorzaakte veel schade. De trein was geladen met hybride auto's. Volgens Omroep Brabant gingen veertig auto's in vlammen op.

Brand brak uit door bovenleiding op trein

Volgens ProRail brak de brand uit nadat de bovenleiding op de trein was beland. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend.

De beschadigde trein moest eerst in delen worden afgesleept. Pas daarna kon het herstel van het spoor beginnen. Over een lengte van 1 kilometer moest draad vernieuwd worden. Ook bovenleidingen liepen schade op.

Dit zijn beelden van die brand: