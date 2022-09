'Veel illegalen onder maaltijdbezorgers'

Veel maaltijdbezorgers van Uber Eats en Deliveroo zijn illegaal in ons land. Ze zijn nauwelijks verzekerd en betalen geen belasting, schrijft NRC na onderzoek in de sector. Volgens de krant werken er veel Albanezen, Bengalen en Brazilianen voor de bedrijven en gebeurt er te weinig om hun identiteit te controleren.

De Arbeidsinspectie bevestigt in de krant dat er "redelijk veel illegalen bij de platforms werken". Volgens de krant betalen de bezorgers tussenpersonen om onder hun identiteit te kunnen werken. Ze kunnen daarmee wegkomen doordat de bedrijven onvoldoende controleren.

NRC sprak in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen met zestig maaltijdbezorgers. Veel van hen wisten niet dat er belasting en btw moet worden afdragen. Sommigen waren op een studentenvisum in Nederland, maar studeren niet of niet meer.

Uit beeld

De Belastingdienst geeft toe dat "veel maaltijdbezorgers uit beeld blijven". Een woordvoerder noemt het moeilijk "een eenduidige aanpak te realiseren voor maaltijdbezorgers".

Volgens NRC is fraude eenvoudig omdat de bezorgers alleen digitaal contact hebben met hun werkgevers. In een reactie aan de krant zegt Deliveroo niet op de hoogte te zijn van ongeoorloofde praktijken. Uber Eats zegt een zerotolerancebeleid te voeren. Bij het van oorsprong Nederlandse Thuisbezorgd krijgen werknemers een arbeidscontract en is fraude dus moeilijker.