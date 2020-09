'Het gespetter klinkt als muziek in de oren'. De Utrechtse Singel is weer zoals-ie hoort te zijn.

Van een grootse viering kan in tijden van corona geen sprake zijn. Toch was het vandaag feest in de Utrechtse binnenstad. Daar werd met een levensgrote speelgoedemmer het laatste stukje Singel ontdempt, waardoor het voor het eerst weer mogelijk is de singels rond te varen. Het is vrij baan voor bootjes, voetgangers én fietsers. De auto heeft in beide richtingen nog één baan over.

"Het gespetter klinkt als muziek in de oren. We hebben geschiedenis geschreven. De Singel is weer rond", aldus wethouder Eelco Eerenburg vanochtend, toen de drie meter hoge emmer werd omgekiept en de Catharijnesingel zich vulde met water. "De Singel is weer van Utrecht."

Met het terugbrengen van het water in de Singel komt na tientallen jaren een einde aan wat nu wordt gezien als een knieval van de auto, eind jaren zestig. Het was de Duitse verkeerskundige Max Erich Feuchtinger die toen voorstelde om de hele Singel te vervangen door een rondweg voor het autoverkeer. De auto was toen hét icoon van vooruitgang. Onder druk van een aantal bezorgde binnenstadbewoners, onder wie de latere D66-leider Jan Terlouw, werd Feuchtingers voorstel een aangepast. Maar een flink stuk van de gracht sneuvelde: de Catharijnesingel maakte plaats voor de vierbaans Catharijnebaan. De auto kon ongehinderd dwars door Utrecht razen. En deed dat ook.

Maar het protest tegen de snelweg van anderhalve kilometer - en de bijhorende geluidsoverlast, stank en onveiligheid - is nooit verstomd. Integendeel, het werd alleen maar groter. Eerenburg memoreert dat vandaag ook bij RTV Utrecht: "een groep Utrechters zei van tevoren: doe het nou niet! En toen het eenmaal gebeurd was, bleven ze zeggen: draai het terug."

Auto's zijn hun racebaan kwijt

Begin deze eeuw keerde het tij en begon Utrecht met een grootscheepse renovatie van het stationsgebied. Klein, maar niet onbelangrijk onderdeel van die megaoperatie: het terugbrengen van water in de Singel. Inclusief de aanleg van nieuwe kades, waar het prettig toeven is voor fietsers, wandelaars en, zoals de afgelopen weken al bleek: zonaanbidders.

Het zijn ontwikkelingen die passen bij de tijd, zowel toen als nu. "In de jaren zestig en zeventig was het idee dat de auto tot in het hart van de stad moest komen", vertelt universitair docent planologie Ward Rauws. "Dat moest het centrum en de economische bedrijvigheid 'voorstuwen in de vaart der volkeren'. Maar wat we belangrijk vinden voor een binnenstad, verandert. Daar hoort een vierbaansweg niet meer bij."