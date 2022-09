Wekdienst 16/9: Buschauffeurs naar Malieveld voor manifestatie • Koning Charles bezoekt Wales

Goedemorgen! Buschauffeurs in het streekvervoer komen vandaag naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie, en de Britse koning Charles bezoekt Wales om zich te presenteren als het nieuwe staatshoofd.

Eerst het weer: vanuit het noordwesten stevige buien. Vooral in de kustprovincies kans op onweer en zware windstoten. Door een matige noordwestenwind is het fris met maximaal 16 graden. Tijdens het weekend blijft het buiig met veel wind en slechts 15 graden. Pas na het weekend wordt het droger en een fractie warmer.

Met de festivals ligt er een afspraak muziek niet harder dan 103 decibel te zetten, de artsen vinden dat muziek in de horeca in ieder geval naar hetzelfde niveau moet worden gebracht. Liever nog zien ze dat 100 decibel de bovengrens wordt. Dat betekent op de decibelschaal een halvering van het lawaai.

En dan nog even dit:

Maya-klysma's met alcohol, onderzoek naar synchroon kloppende harten van geliefden en een algoritme waarmee je beter kunt roddelen zijn de drie Nederlandse winnaars van de jaarlijkse Ig Nobels, de prijs voor wetenschappelijk onderzoek waar je eerst om moet lachen en dan over gaat nadenken.

Andere onderzoeken die dit jaar in de prijzen vielen gingen over waarom eenden in een rijtje zwemmen, hoe je je vingers het efficiëntst kunt gebruiken bij het draaien van een deurknop en waarom geluk vaak bepalender is dan talent voor succes. "Als je vanavond geen Ig Nobelprijs hebt gewonnen volgende keer beter", gaf de presentator het publiek mee aan het einde. "En vooral ook als je er wel eentje hebt."