WK wielrennen in Wollongong beginnen zondagochtend vroeg met primeur

De meeste wielrenners zijn eerder deze week al geland in Sydney om te acclimatiseren. Het is daar acht uur later dan in Nederland.

"Waarom we weer Down Under zijn? De vraag kwam van de UCI en in de staat New South Wales zeiden ze gelijk ja", legt koersdirecteur Scott Sunderland uit.

De wielerwereld verzamelt zich deze week voor de tweede keer in de geschiedenis in Australië voor de wereldkampioenschappen. Nadat Melbourne en Geelong de titelstrijd in 2010 hebben georganiseerd, is het vanaf zondag de beurt aan Wollongong, een stad tachtig kilometer ten zuiden van Sydney.

Het toerisme speelt mee in de keuze om circa twintig miljoen euro neer te tellen voor de organisatie van een dergelijk evenement. "Maar ze hebben ook een ander doel in de staat New South Wales. Ze willen tien wereldkampioenschappen organiseren in tien jaar tijd. Binnenkort is er ook een WK cross country atletiek en een WK zwemmen."

Sportief gezien zullen niet alle ogen op de thuisrijders gericht zijn. Rohan Dennis en Caleb Ewan zijn er opvallend genoeg niet bij. Sunderland gaat er niet over, dus hij kan slechts gissen naar de afmelding van Dennis.

"Ik las dat de broer van Dennis gaat trouwen. Maar ik weet niet of dat de echte reden is dat hij er niet bij is. Ik weet wel dat hij teleurgesteld was in de afstand van de tijdrit. Dat heeft hij ons laten weten. Hij heeft liever vijftig kilometer of meer. Het lijkt me ook dat hij niet zomaar opstapt voor een plek in de topvijf."

Twaalf keer Mount Pleasant

"Caleb is al het hele jaar niet echt in vorm. En het parcours is niet echt vlak. We hadden daar wel voor kunnen zorgen, maar dan was het rondje vanuit toeristisch oogpunt minder mooi geworden. Een sprinter kan hier overigens nog steeds wel winnen, mits hij in vorm is en een ploeg heeft die volledig in dienst rijdt van hem. Australië heeft met Michael Matthews nog een hele sterke renner. Hij won in 2010 in Geelong goud bij de beloften."

Het peloton moet twaalf keer de steile Mount Pleasant op. Een helling met een piek van veertien procent. "Ik hoorde van de week dat iemand daar 24 procent stijging had gemeten, maar die cijfers zijn mij niet bekend."