Ondanks westerse irritatie blijft India Rusland opzoeken

In de marge van de regionale veiligheidstop in Samarkand (Oezbekistan) treffen de Russische president Poetin en de Indiase premier Modi elkaar later vandaag. Sinds de Russische inval in Oekraïne, eind februari, is de handel tussen Rusland en India meer dan verdubbeld. India heeft vooral de import van goedkope Russische olie opgeschroefd.

De regering in New Delhi laat zich weinig gelegen liggen aan de westerse druk om de banden met Rusland te verbreken. De band met Rusland is zo stevig dat die niet makkelijk te verbreken is, zeggen Indiase analisten.

Op twee paarden wedden

Omdat India in zijn internationale betrekkingen wedt op twee paarden, is de positie van het land op de top gecompliceerd. Als volwaardig lid is India komend jaar voorzitter van de Shanghai Cooperation Organization (SCO). Maar ondertussen maakt het land ook deel uit van een samenwerkingsverband dat als doel heeft tegenwicht te bieden aan de Chinese invloed in de Grote Oceaan. Samen met Australië, Japan en de Verenigde Staten vormt India de zogenoemde Quad, tot ongenoegen van China en Rusland.

Volgens Rajeswari Rajagopalan, directeur van het Center for Security, Strategy & Technology (CSST) in New Delhi, lopen de belangen van India in de verschillende internationale organisaties uiteen. "Deelname aan de Quad is veel meer van strategisch belang op de lange termijn voor India. De SCO-bijeenkomst in Oezbekistan gaat veel meer om aanwezigheid, je stem laten horen."

Komend jaar is India niet alleen de voorzitter van de SCO. Het land neemt in december ook zitting in de VN-Veiligheidsraad en de G20. Rusland zegt vandaag met India te willen spreken over onderlinge samenwerking in beide organisaties.