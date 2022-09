Onafhankelijke arbiter aangesteld in onderzoek naar geheime documenten Trump

In het onderzoek naar de geheime documenten die in beslag zijn genomen in de woning van oud-president Trump is een onafhankelijke arbiter aangesteld die het materiaal gaat beoordelen. De 78-jarige oud-rechter Raymond Dearie, die jarenlang werkte bij de federale rechtbank in Brooklyn, is door de rechter aangewezen om deze rol van zogenoemde special master op zich te nemen.

Trump, die stelt dat de inval in zijn huis in Mar-a-Lago politiek gemotiveerd was, had om zo'n arbiter gevraagd. Dearie was voorgesteld door Trumps juridische team en het ministerie van Justitie had eerder al aangegeven geen bezwaar tegen hem te hebben. Trump wordt onder meer onderzocht voor het mogelijk schenden van de Amerikaanse Spionagewet, het verwijderen van regeringsdocumenten en het dwarsbomen van een overheidsonderzoek.

Dezelfde rechter die nu Dearie heeft aangesteld als onafhankelijk arbiter, heeft het ministerie van Justitie verboden om de in beslag genomen stukken te gebruiken in het onderzoek totdat Dearie heeft beoordeeld of dat mag. Pas als hij de ruim 11.000 documenten heeft bekeken mag Justitie de vele mappen, waarvan een deel topgeheim is, weer meenemen in het onderzoek.

Vertraging van het onderzoek

Toen de federale rechter vorige week bekendmaakte dat er een special master zou worden aangewezen, zei ze dat die moet gaan bepalen welke stukken wel en welke niet deel mogen uitmaken van het onderzoek. Hij zou bijvoorbeeld kunnen oordelen dat Trump sommige stukken in zijn bezit mocht hebben omdat hij president is geweest of omdat stukken onderdeel zijn van de communicatie tussen Trump en zijn advocaat, en daardoor dus geheim.

Hoe lang de onafhankelijke arbiter nodig heeft om het materiaal te beoordelen, is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat de aanstelling van Dearie de zaak zal vertragen. De rechter heeft Dearie gevraagd om te proberen om voor 30 november klaar te zijn.

Overigens heeft de rechter Dearie ook verzocht om eerst de vertrouwelijke stukken te beoordelen. Dat zou dus kunnen inhouden dat hij al voordat hij het hele pakket heeft bekeken besluit om sommige of alle vertrouwelijke documenten weer in het onderzoek op te laten nemen.