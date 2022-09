Zelensky: massagraf gevonden bij bevrijde stad Izjoem

De Oekraïense autoriteiten hebben een massagraf ontdekt bij de onlangs bevrijde stad Izjoem. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt in zijn nachtelijke videoboodschap. Details over het aantal gevonden lichamen en hun doodsoorzaak gaf hij nog niet.

"Er is een massagraf met mensen erin gevonden in Izjoem, in de regio Charkov. De nodige procedures zijn daar al begonnen. Meer informatie - heldere en verifieerbare informatie - zal morgen beschikbaar zijn", aldus Zelensky, die de stad ten zuidoosten van Charkov woensdag nog onverwacht bezocht na de razendsnelle opmars van zijn troepen in de regio.

Vooralsnog is dus onduidelijk hoeveel mensen er precies op de plek begraven zijn en om wie het gaat. Journalisten van persbureau AP melden dat ze ter plaatse zijn geweest bij de plek, die in een bos bij Izjoem zou liggen. Op een markering zou te lezen zijn dat er 17 Oekraïense militairen liggen. Daaromheen zouden honderden graven met kruizen liggen.

Ongeverifieerde beelden die gemaakt zouden zijn op de plek waar Zelensky naar verwijst: