Oud-generaal opgepakt in zaak 43 vermiste studenten Mexico

In Mexico is de gepensioneerde generaal José Rodriguez Pérez gearresteerd omdat hij mogelijk betrokken was bij de verdwijning van 43 studenten in 2014. Naast hem zijn nog twee andere leden van het Mexicaanse leger aangehouden vanwege hun vermoedelijke rol in de zaak.

De Mexicaanse onderminister van Veiligheid, Ricardo Mejía, maakte dat bekend tijdens een persconferentie. Hoe noemde Rodriguez Pérez niet bij naam, maar verklaarde dat de commandant van de legerbasis in Iguala in 2014 is opgepakt. Rodriguez Pérez was ten tijde van de ontvoeringen een kolonel in de zuidelijke stad Iguala, pas later werd hij generaal.

De huidige onderminister van Binnenlandse Zaken maakte eind vorige maand bekend dat zes van de studenten levend aan Pérez waren overgedragen. De kolonel zou vervolgens bevolen hebben om ze te doden.

Volgens Mexico News Daily zit de oud-generaal in een militaire gevangenis. Hij zou zichzelf gisteren hebben gemeld

Het Mexicaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de aanhouding. Er is ook nog een vierde arrestatiebevel uitgevaardigd. De onderminister van Veiligheid verwacht dat die persoon snel wordt opgepakt.

Corrupte agenten

Eind vorige maand legden onderzoekers voor het eerst officieel een verband tussen het leger en de verdwijning van de studenten, die een lerarenopleiding volgden. Nabestaanden zeggen al jaren dat het leger er iets mee te maken had.

In Mexico gingen vorige maand honderden mensen de straat op. Ze eisten gerechtigheid voor de slachtoffers: