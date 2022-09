Binnen paar uur opvang voor asielzoekers in Zwolle, ook groep naar Zoutkamp

Vanavond zijn 170 asielzoekers uit Ter Apel overgeplaatst naar een crisisnoodopvang in Zwolle. De opvang is binnen een paar uur gereed gemaakt in de IJsselhallen na een verzoek van het kabinet.

Ook zijn er 100 asielzoekers overgeplaatst naar de speciale opvanglocatie in Zoutkamp, waar volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nu 600 asielzoekers verblijven. Ze wachten daar totdat ze aan de beurt zijn voor de aanmelding in Ter Apel.

Verrast

In Zwolle zegt burgemeester Peter Sneijders verrast te zijn door de komst van de asielzoekers uit Ter Apel. De stad kreeg vanmiddag pas de vraag vanuit het kabinet. "Daardoor konden we als gemeente niet de omgeving tijdig informeren en meenemen zoals we dat normaal zouden doen", aldus Sneijders tegen RTV Oost. "Maar Zwolle is een stad waar we altijd klaar staan om hulp te bieden aan mensen in nood."

De bedoeling is dat de asielzoekers vier nachten in Zwolle blijven om ze "even op adem te laten komen voordat ze de asielprocedure in gaan".

Inschrijving Ter Apel

Ondertussen wordt het ook drukker in de speciale opvang in Zoutkamp. Die is bedoeld voor asielzoekers die wachten totdat ze aan de beurt zijn voor het inschrijfproces in Ter Apel.

De maximale capaciteit van de opvang in Zoutkamp is 700 asielzoekers, maar daarvoor moet de burgemeester wel eerst toestemming geven. "Mocht het nodig zijn om op te schalen naar 700, dan gebeurt dat pas na een bestuurlijk overleg", laat een woordvoerder van de burgemeester weten aan RTV Noord.

Sinds afgelopen weekend hebben asielzoekers niet meer buiten hoeven te slapen voor de poorten in Ter Apel.