Shirt Jordan verkocht voor recordbedrag van meer dan 10 miljoen dollar

Die duels tussen de Chigaco Bulls van Jordan en Utah Jazz kennen onder basketbalfans een mythische status. Jordan en zijn befaamde teamgenoot Scottie Pippen gingen in hun laatste seizoen bij de Bulls voor een kroon op hun werk. Dat lukte door Utah Jazz over zes wedstrijden te verslaan.

In 2020 maakte Netfix een documentaireserie over (onder meer) dat seizoen, met nadruk op de rol die Jordan speelde. Dat er een basketbalfanaat (met heel diepe zakken) er tien miljoen voor over had, is dus ergens wel te begrijpen.

'G.O.A.T'

Bij Sotheby's waren ze natuurlijk dik tevreden met de verkoop. Een woordvoerder van het fameuze veilinghuis vond het meer dan terecht dat er juist voor dit item meer dan tien miljoen werd neergelegd.

"Dit recordbedrag bevestigt de status van Michael Jordan als G.O.A.T (Greatest Of All Time, red.)", zei Brahm Wachter. "Dit bewijst dat zijn nalatenschap onveranderd relevant is gebleven."