Landskampioen Bloemendaal lijdt gevoelig verlies bij Klein Zwitserland

Klein Zwitserland heeft in de Tulp Hoofdklasse Heren regerend landskampioen Bloemendaal een pijnlijke nederlaag bezorgd. In Den Haag eindigde het treffen na een 5-0 voorsprong uiteindelijk in 5-3.

De goals van Roel Bovendeert, Tom Hiebendaal en Dennis Warmerdam vielen voor de Mussen veel te laat om Klein Zwitserland nog in verlegenheid te brengen.

In het eerste kwart lieten Aki Käppeler, Camil Papa en Marco Miltkau (strafbal) de thuisploeg juichen. Miltkau en Papa waren vervolgens ook verantwoordelijk voor de 4-0 en 5-0.

Bloemendaal beleeft zo een valse start van de competitie, met vier punten uit drie wedstrijden.