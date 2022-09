KNVB en Amnesty manen FIFA tot actie: 'Arbeidsmigranten nog voor WK compenseren'

Floor Beuming (Amnesty International) en Gijs de Jong (KNVB) spreken over de noodzaak van een compensatiefonds voor arbeidsmigranten in Qatar en manen de FIFA nog voor het WK voetbal tot actie. - NOS

Omdat de FIFA vooralsnog in gebreke blijft met betrekking tot een compensatiefonds, heeft de werkgroep van de UEFA een brief gestuurd naar de wereldvoetbalbond om nu toch echt duidelijkheid te krijgen. "We willen graag antwoord voor de interlandbreak, die maandag van start gaat." Het compensatiefonds voor arbeidsmigranten moet er nog voor het WK in november komen, vindt ook Amnesty International, dat in mei met een rapport kwam. "Het gaat hier om een hele grote groep mensen, die inmiddels teruggekeerd zijn naar het land van herkomst", zegt Floor Beuming. "Wij vragen de FIFA om minstens 440 miljoen dollar in dat fonds te stoppen. Een symbolisch bedrag, gelijk aan het prijzengeld van het WK. We zullen heel goed moeten kijken waar de FIFA mee gaat komen. Als dat niet genoeg is, moet er een tandje worden bijgezet." Eerder maakte de NOS al onderstaande explainer over waarom Nederland het WK in Qatar niet boycot:

De roep om een boycot van het WK voetbal in Qatar wordt steeds luider, maar toch doet Nederland dat niet. Waarom niet, leggen we uit in deze sportexplainer. - NOS

De KNVB steunt Amnesty International en trekt in de werkgroep op met onder meer de Deense, Duitse, Belgische en Engelse bond. Ook met de Amerikanen en Australiërs wordt gesproken. "Veel bonden maken zich zorgen en wij als KNVB vinden dat we ook een verantwoordelijkheid hebben buiten het veld", zegt De Jong. "We willen graag dat Virgil van Dijk op 18 december die beker optilt. Dan willen we trots zijn op wat binnen, maar ook buiten het veld is gebeurd." Oranje zal tijdens de eindronde dan ook aandacht gaan vragen voor de mensenrechtenkwestie in Qatar. "We zijn aan het nadenken wat dat zou moeten zijn. In 2010 is de ploeg naar Robbeneiland geweest, in 2012 naar Auschwitz en in 2014 naar de favela's in Rio. We hebben gezien dat zulke dingen impact hebben."

Quote Er worden stappen gemaakt in Qatar. Het is meer evolutie dan revolutie. Soms zouden wij wat meer revolutie willen. Gijs de Jong, secretaris-generaal KNVB, over de mensenrechten in Qatar

Of de FIFA voor het WK nog over de brug komt met een fonds, is de vraag. De Jong: "Het is een complexe aangelegenheid, waar veel partijen bij zijn betrokken. Ik geloof dat het kan, maar het wordt kort dag. Daarom hebben we besloten om die brief te sturen, om de druk op te voeren." "Er worden stappen gemaakt in Qatar, zoals de introductie van een minimumloon en van een hitteprotocol. Alleen, het gaat langzaam. Het is meer evolutie dan revolutie. Soms zouden wij wat meer revolutie willen."