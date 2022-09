Basisbeurs student vanaf september 2023 tijdelijk hoger vanwege inflatie

De basisbeurs voor uitwonende studenten in het middelbaar en hoger onderwijs gaat volgend studiejaar omhoog om ook hen te compenseren voor de hoge inflatie. Dat hebben de regeringspartijen besloten.

Voor het studiejaar 2023/2024 komt er 165 euro per maand bij, bovenop de 250 tot 300 euro per maand die de beurs volgens eerdere kabinetsplannen zou gaan bedragen. Met de maatregel is een half miljard euro gemoeid.

De verhoging van de studiebeurzen wordt officieel bekendgemaakt op Prinsjesdag, komende dinsdag, zo bevestigen Haagse bronnen. Het maakt deel uit van de koopkrachtmaatregelen die het kabinet voor volgend jaar in voorbereiding heeft.

Koopkrachtreparatie

VVD, D66, CDA en CU gaan ervan uit dat studenten met een (bij)baan ook profiteren van de voorgenomen verhoging van het minimumloon met 10 procent. Daarnaast geldt de verhoging van de zorgtoeslag ook voor studenten.

De beurs voor studenten die bij hun ouders wonen wordt niet tijdelijk verhoogd. De coalitiepartijen vinden dat de ouders dankzij andere maatregelen voldoende koopkrachtreparatie krijgen.

De verhoging gaat pas in september 2023 in omdat dan het nieuwe beursstelsel wordt ingevoerd, aan het begin van het studiejaar. De maatregel geldt voor een jaar omdat het kabinet hoopt dat de inflatie op den duur ook weer gaat dalen.

Leenstelsel

Op dit moment is het leenstelsel nog van toepassing. Dat wordt dus volgend studiejaar vervangen door de basisbeurs zoals die ook bestond voor 2015. Sindsdien is de politiek tot de conclusie gekomen dat het leenstelsel niet goed werkt, onder andere omdat het veel studenten opzadelt met torenhoge schulden.

Vanochtend nog maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat de studieschuld van (oud-)studenten bij de overheid blijft groeien.

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de gemiddelde studieschuld met 3500 euro per (oud-)student toegenomen tot bijna 16.000 euro. De studieschuld van alle (oud-)studenten bij elkaar opgeteld bedraagt 25,7 miljard euro.