Ten Hag heeft eerste Europese punten binnen na rustig avondje in Moldavië

Manchester United heeft in de Europa League op bezoek bij Sheriff FC met 2-0 gewonnen. Het zijn de eerste Europese punten voor Erik ten Hag als coach van United.

De eerste minuten waren voor het enthousiaste Sheriff, dat zijn status als reuzendoder, verworven door een zege op Real Madrid in 2021, maar wat graag wilde bevestigen. Maar de paar schotkansjes die Sheriff creëerde, leverde David de Gea geen kopzorgen op.

Na een ruim kwartier spelen scoorde United bij de eerste kans van de wedstrijd wel. Jadon Sancho plukte de bal knap uit de lucht, legde een Sheriff-verdediger in de luren met een kapbeweging en schoot tegendraads raak.

Het was een flinke opsteker voor de ploeg van Ten Hag, die het eerst Europa League-duel van het seizoen al verloren had zien gaan tegen Real Sociedad.

Ronaldo scoort

Tegen Sheriff stond Cristiano Ronaldo weer eens in de basis. Het kleine stadion in Chisinau, met grijze flats die boven de tribunes uit torenen, vormde voor de wereldster bepaald geen droomdecor.

Ronaldo stond in de spits en kwam in de eerste helft aan niet veel meer toe dan het nodige loopwerk. Op aangeven van Antony kreeg hij één scoringskans, maar de Portugees schoot over. Even later benutte hij wel een penalty, versierd door rechtsback Diogo Dalot.