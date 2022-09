AZ pas na rood Vaduz-doelman en invalbeurt Kerkez ruim langs Liechtensteiners

AZ heeft ook zijn tweede wedstrijd in de groep E van de Conference League gewonnen. Op de krappe 1-0 uitzege op SK Dnipro-1 van een week geleden volgde een weinig overtuigende 4-1 overwinning op FC Vaduz. De drie punten zijn waardevol, maar werden onverwacht moeizaam binnengeharkt. Want terwijl AZ aanschurkt tegen de top van de Nederlandse eredivisie, speelt het Liechtensteinse Vaduz een bescheiden rol op het tweede plan in Zwitserland. Dat de enige profclub die de dwergstaat rijk is, zich op het Europacuppodium mag vertonen, dankt het aan het binnenhalen - voor de 48ste keer, een wereldrecord - van de nationale beker.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Via de voorronde van de Conference League, waarin het achtereenvolgens afrekende met het Sloveense FC Koper (0-1 uit, 1-1 thuis), het Turkse Konyaspor (1-1 thuis, 2-4 uit) en Rapid Wien (1-1 thuis, 0-1 uit), had Vaduz zich als eerste Liechtensteinse club voor een Europese hoofdronde geplaatst. Ook daarin was het tot vanavond na de 0-0 van vorige week tegen Apollon Limassol nog ongeslagen. Boogje Het duurde een kwartier voordat AZ voor het eerst gevaarlijk werd. Yusuf Barasi, voor het eerst in de basis bij de Alkmaarders omspeelde doelman Benjamin Büchel, maar Cedric Gasser kon redding brengen op de doellijn. Luttele minuten later had de 19-jarige meer geluk. Zijn schot verdween via het been van Gabriel Isik met een boogje over Büchel in het doel.

Yusuf Barasi zal zijn schot via Gabriel Isik in het doel zien verdwijnen: 1-0 - Pro Shots

Vaduz liet zich door die pech niet demoraliseren. Het bleef waar kon vol bravoure de aanval zoeken en dat had al snel resultaat ook. Tunahan Cicek, die in de voorronde in elk uitduel scoorde, vond de vrijstaande Anthony Goelzer, waarna de Fransman met een hard diagonaal schot Hobie Verhulst verschalkte: 1-1. Naarmate de eerste helft vorderde, deed zich steeds meer het gemis van het geblesseerde aanvalstrio Vangelis Pavlidis, Jesper Karlsson en - sinds afgelopen weekeinde - Hakon Evjen voelen. Myron van Brederode krulde de bal net naast en Tijjani Reijnders stuitte in kansrijke positie op Büchel, maar tot meer kwam de vooral slordige thuisploeg niet. Rood Büchel Meteen na rust schoot Barasi voorlangs, maar dat bleek geen voorbode van meer agressie aan Alkmaarse zijde. Integendeel, als de timing bij Franklin Sasere wat beter in orde was geweest, had de Nigeriaan de 1-2 kunnen binnenkoppen.

Vaduz-doelman Benjamin Büchel haalt AZ-speler Jens Odgaard neer - Pro Shots

Na een uur zat het AZ opnieuw mee, zij het dat dat in de score nog niet terug te zien was. De doorgebroken Jens Odgaard werd net buiten het strafschopgebied getorpedeerd door Büchel, die prompt met rood kon vertrekken. Invallerdoelman Gion Chande, in de ploeg gekomen voor de balvaardige middenvelder Cicek, onderscheidde zich meteen door de vrije trap van Reijnders te stoppen. Het tot dan lekker meevoetballende Vaduz ging zich met tien man meer toeleggen op tegenhouden. Odgaard nam Chande tot drie keer toe onder vuur, maar die bleek goed bij de les. Ook de combinaties door het propvolle centrum boden geen soelaas. Kerkez goud waard Vleugelverdediger Milos Kerkez stond amper in het veld of hij liet zien hoe het ook kan. De 18-jarige Hongaar slingerde de bal in de 81ste minuut voor het Liechtensteiner doel waar Sam Beukema de bevrijdende 2-1 binnenkopte. Een andere invaller verpestte het feestje bijna weer: Riechedly Bazoer speelde de bal te zacht terug op Verhulst, maar Gasser kwam net tekort om ervan te profiteren.

Milos Kerkez - Orange Pictures