Uitgeputte Van Vleuten valt stil in Giro en moet van fiets, maar wint wel

Annemiek van Vleuten viert haar zoveelste overwinning van het seizoen - ANP

Annemiek van Vleuten heeft na een bizar slot in de tweede etappe van de Giro Rosa de macht gegrepen. De wereldkampioen lag alleen op kop, stapte vermoeid van haar fiets op een steile gravelstrook, maar won alsnog. Anna van der Breggen werd tweede. Vooraf beloofde de tweede etappe in de langste en belangrijkste etappekoers voor vrouwen al veel spektakel op te leveren. In de 124,8 kilometer van Civitella Paganico naar Arcidosso was het namelijk bijna geen meter vlak. Op het heuvelachtige parcours in Toscane kregen de vrouwen ook nog eens twee gravelstroken uit Strade Bianche voorgeschoteld.

Een gesloten peloton begon in de slotfase aan de beklimming van de Seggiano van de tweede categorie. Van Vleuten gaf meteen gas, liet de rest achter zich en leek op weg naar de zege. Daarachter zette Van der Breggen nog wel de achtervolging in. Van Vleuten van de fiets Vooraan stond Van Vleuten plots stil, toen ze haar inspanning moest bekopen op een steile gravelstrook. De renster van Mitchelton-Scott kwam niet meer vooruit, stapte van haar fiets en legde een aantal meters lopend af.

Annemiek van Vleuten moet van haar fiets in de Giro Rosa - Mitchelton-Scott

Van Vleuten zag haar voorsprong slinken, maar vond nieuwe krachten en soleerde naar de zege. Ze pakte ook meteen de leiding in het klassement en ligt zo op koers voor haar derde opeenvolgende eindzege in de Giro Rosa. Van der Breggen, die in 2015 en 2017 de beste was, staat tweede in het klassement. Ze volgt op 1.16.