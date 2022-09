Consumentenbond wil regeling gedupeerde Schipholreizigers uitbreiden

De Consumentenbond wil dat de compensatieregeling voor gedupeerde reizigers op Schiphol wordt uitgebreid. Iedereen die tussen 23 april en 11 augustus een vlucht heeft gemist door lange wachtrijen op de luchthaven kwam al in aanmerking voor een vergoeding. Maar de regeling geldt niet voor mensen die na 11 augustus door de chaotische taferelen op Schiphol hun vlucht misten.

Ook eerder deze week was het weer erg druk op de luchthaven. Reizigers stonden uren in de rij vanwege personeelstekorten bij de beveiliging. Om de drukte beheersbaar te houden vroeg de luchthaven aan vliegtuigmaatschappijen om vluchten te annuleren.

Gesprek volgt nog

Maandag gaf Schiphol aan dat gedupeerden zich kunnen melden voor compensatie, als ze op die dag een vlucht misten door de lange wachttijden. Een woordvoerder van de luchthaven kon vandaag nog niet zeggen hoe Schiphol tegenover het voorstel van de Consumentenbond staat.

De Consumentenbond meldt binnenkort aan tafel te gaan met Schiphol over een nieuwe compensatieregeling. Wanneer dat is, is niet bekend.

Ook andere kosten vergoed

Bij de eerdere compensatieregeling vergoedde Schiphol de kosten voor het omboeken van een vlucht of een nieuw vliegticket. Ook andere aantoonbare kosten werden vergoed. De regeling gold ook voor reizigers die helemaal niet meer op reis gingen na het missen van hun vlucht.

Iedereen die vanaf 12 augustus vanwege drukte een vlucht heeft gemist op Schiphol kan zich melden bij de Consumentenbond. De belangenorganisatie hoopt er zo achter te komen hoe groot de groep gedupeerde reizigers is.

Schiphol tobt al maanden met drukte. De eerste grote problemen begonnen eind april, aan het begin van de meivakantie, toen bagagemedewerkers massaal het werk neerlegden voor betere arbeidsomstandigheden.