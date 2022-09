Kremlin waarschuwt VS: raketten met groter bereik overschrijden 'rode lijn'

Als de Verenigde Staten raketten gaan leveren aan Oekraïne met een groter bereik dan die nu in de strijd worden ingezet, dan overschrijdt de VS een "rode lijn" en wordt het land een partij in het conflict. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag laten weten. Voor zover bekend zijn de Himars-raketsystemen die de VS eerder heeft geleverd aan Oekraïne uitgerust met raketten met een bereik van maximaal 80 kilometer.

Dit zogenoemde Himars-systeem kan ook worden gebruikt om ATACMS-raketten met een groter bereik af te vuren. Of Oekraïne die raketten in handen heeft, is niet bekend. Volgens Amerikaanse functionarissen heeft Kiev beloofd geen Amerikaanse raketten te gebruiken om Russisch grondgebied aan te vallen.

Tegelijkertijd ontbreekt een duidelijke verklaring voor een aanval op een Russische luchtmachtbasis op de Krim, vorige maand. Die basis ligt op ongeveer 200 kilometer van het dichtstbijzijnde door Oekraïne gecontroleerde gebied.

Eerdere waarschuwingen

Het is niet de eerste keer dat het Kremlin de VS en de NAVO waarschuwt voor het overschrijden van een grens in het conflict. Moskou noemde eerder wapenleveringen aan Kiev een "legitiem doelwit" voor het Russische leger. Ook is er gedreigd met kernwapens.

Oekraïne ontvangt grootschalige wapensteun van westerse bondgenoten en de Verenigde Staten om weerstand te bieden aan het Russische leger. Over de wapenzendingen worden geen bijzonderheden verstrekt om de Russen niet in de kaart te spelen.

Vorige week werd bekend dat de Verenigde Staten nog eens 2 miljard euro aan militaire steun aan Oekraïne en landen in de regio geeft die "het grootste risico lopen slachtoffer te worden van Russische agressie". Met het geld kunnen deze landen wapens en andere militair materieel aanschaffen.

Dat bedrag komt bovenop een andere toezegging van 675 miljoen euro aan zware wapens, munitie en pantservoertuigen. In totaal is de steun van de regering-Biden aan Oekraïne nu opgelopen tot een bedrag van 15,2 miljard euro.