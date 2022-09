Van der Poel op tijd in vorm voor WK: 'Ik reis af omdat ik voel dat ik in orde ben'

Als Mathieu van der Poel aan de start staat van een koers, hoort hij altijd bij de favorieten. Ook bij de WK in het Australische Wollongong, die volgende week van start gaan. Ook al heeft Van der Poel wel een heel andere voorbereiding gehad dan zijn concurrenten.

Van der Poel is namelijk nog gewoon in België, waar hij woensdag nog met een machtige sprint de Grote Prijs van Wallonië op zijn naam schreef. Komende zaterdag rijdt hij nog de Primus Classic en die avond reist hij pas af naar de andere kant van de wereld. Het rijden van enkele, wat kleinere koersen was belangrijk voor Van der Poel. "Koershardheid is iets dat ik moeilijk vind om te simuleren tijdens trainingen. Ik kan wel diepgaan bij een training, maar diepgaan om een wedstrijd te winnen is toch net iets anders. Ik heb leuke koersen gereden en gewonnen, en dat is altijd goed voor het moraal."

Van der Poel ligt niet wakker van slaapgebrek Van der Poel komt op de WK uit op de gemengde ploegentijdrit, volgende week woensdag, en uiteraard in de wegwedstrijd op de zondag daarna. Is het dan niet een beetje laat om pas zaterdagavond in het vliegtuig te stappen voor een vliegreis van zo'n 24 uur van Brussel via Dubai naar Sydney?

WK wielrennen bij de NOS De WK wielrennen in Australië zijn volgende week live te volgen bij de NOS. Om te beginnen met de individuele tijdrit van de vrouwen, zaterdagnacht om 01.35 uur. Om 05.40 uur is de start van de tijdrit bij de mannen. Beide tijdritten zijn live te zien op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app.

"Daar sta ik niet echt bij stil. Er zullen wel 101 wetenschappelijke verklaringen zijn waarom je vroeg of laat zou moeten gaan. Ik probeer er niet wakker van te liggen, letterlijk en figuurlijk, of ik wel of niet goed slaap", klinkt het relativerend. "Je weet nooit wat de beste optie is. Achteraf heeft de winnaar altijd gelijk." Zijn hoofddoel is uiteraard de wegwedstrijd. Enigszins verrassend is zijn deelname aan de gemengde ploegentijdrit, waarbij eerst drie mannen samen de tijdrit rijden en vervolgens drie vrouwen.

Van Vleuten haalde Van der Poel over De reden dat Van der Poel eraan meedoet, blijkt de overredingsskracht van Annemiek van Vleuten te zijn. "Na het criterium de Draai van de Kaai heeft Annemiek mij het idee in mijn hoofd gepraat om aan de mixed relay mee te doen. Omdat we sowieso wel kans maken met de Nederlandse selectie."

Mathieu van der Poel vertelt over zijn kansen op de WK in Australië, waar hij meedoet aan de gemengde ploegentijdrit en de wegwedstrijd. - NOS

"We hebben een hele sterke vrouwenploeg en ik hoop bij de mannen iets bij te dragen. Het is ver weg, maar ik was er nu toch. Ik vond het zeker geen slecht idee om ook nog eens echt een inspanning te doen, een paar dagen voor de wegkoers. Het is niet mijn hoofddoel, maar het zou heel leuk zijn om met de Nederlandse selectie kampioen te worden." Geen computerspel Over zijn kansen op een wereldtitel op de weg kan Van der Poel niet veel zeggen. Het WK-parcours lijkt op een klassieker en dus wel gemaakt voor de winnaar van de Ronde van Vlaanderen (2020 en 2022) en de Amstel Gold Race (2019). Maar zijn zomer, en met name zijn mislukte Tour de France, was geen groot succes. "Na de Giro heb ik mijn fiets iets te lang niet aangeraakt en was het heel moeilijk om terug op gang te komen. Het was vervolgens een korte voorbereidingsperiode op de Tour, waarbij je dan toch probeert alles eruit te halen om in orde te zijn. In combinatie met mijn hoogtestage is daar misschien iets fout gelopen", vertelt Van der Poel. "Wielrennen is geen computerspel en topsport bestaat nu eenmaal uit ups en downs. Uiteraard was het een hele nare periode. Maar daar kom je ook weer doorheen."

De Nederlandse selectie voor de WK in Wollongong Wegwedstrijd: Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Daan Hoole, Pascal Eenkhoorn, Wout Poels, Jan Maas en Taco van der Hoorn Tijdrit: Bauke Mollema, Daan Hoole Mixed Relay: Bauke Mollema, Daan Hoole, Mathieu van der Poel, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Riejanne Markus