OM bevestigt: stoffelijk overschot is van studente Sumanta Bansi

De menselijke resten die dinsdag werden aangetroffen op een bedrijventerrein in Hoorn zijn van de vermiste Sumanta Bansi. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft dat bevestigd, laat het Openbaar Ministerie weten.

De 22-jarige studente verdween in februari 2018 uit haar woonplaats Hoorn. In 2020 werd de 42-jarige Manodj B. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

Twee jaar later, afgelopen juli, werd hij veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het doden van de jonge vrouw en het laten verdwijnen van haar lichaam. De man leidde de recherche afgelopen week naar de resten van Bansi.

Zwangerschap

De Surinaams-Hindoestaanse Bansi studeerde biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze trok in 2017 in bij de familie B. en kreeg een verhouding met zoon Manodj, die al getrouwd was. Een jaar later verdween Bansi, terwijl ze negen weken zwanger was.

B. zou haar gedood hebben omdat ze de zwangerschap niet wilde laten afbreken. Bansi was al een keer eerder zwanger geweest van B., maar die zwangerschap zou onder druk van hem zijn beëindigd.

B. ontkende alle betrokkenheid bij Bansi's dood, maar volgens de rechtbank was het niet aannemelijk dat ze vrijwillig was verdwenen of zichzelf iets had aangedaan. De rechtbank leidde dat onder meer af uit afgeluisterde gesprekken tussen hem en zijn familie. Zo zei hij in een gesprek met zijn broer: "Ik ben met dat ding dwars door haar hart gegaan, dood, klaar."