AstraZeneca en universiteit Oxford hervatten vaccintest

Farmaceut AstraZeneca en de universiteit van Oxford hebben het testen van hun coronavaccin in het Verenigd Koninkrijk hervat. De Britse toezichthouder op de volksgezondheid heeft daar toestemming voor gegeven.

Het testen werd op 6 september overal ter wereld gestaakt, omdat een proefpersoon in het Verenigd Koninkrijk ernstige en onverklaarbare klachten had gekregen. Het nieuws kwam deze week naar buiten.

De Britse toezichthouder startte een onderzoek om er achter te komen of de klachten met het toedienen van het testvaccin te maken hadden. Dat is blijkbaar niet het geval. AstraZeneca zegt dat het onderzoek is afgerond en dat de toezichthouder adviseert om in het Verenigd Koninkrijk met het testen door te gaan. Of dat ook voor andere landen geldt, is nog onduidelijk. Het middel wordt ook in Brazilië, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika getest.

Ontsteking ruggemerg

Een woordvoerder van het Europees Medicijnagentschap (EMA) bevestigde gisteren tegen de NOS, dat de proefpersoon die ziek geworden was een acute ontsteking van het ruggenmerg had. In juli was er een deelnemer die vergelijkbare klachten had. Het onderzoek van AstraZeneca werd ook toen stilgelegd. Na onderzoek bleek dat deze deelnemer, zonder het te weten, leed aan multiple sclerose. Na een paar dagen kon het onderzoek toen worden hervat.

Het vaccin van AstraZeneca is een van de zes vaccins die in Nederland mogelijk op de markt gaan komen, en een van de weinige die al getest worden in een fase 3-onderzoek. In totaal zijn er door de Europese Unie 300 tot 400 miljoen van deze vaccins gereserveerd, waarvan de eerste op z'n vroegst het einde van dit jaar op de markt zouden komen.