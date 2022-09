Hoe het Transparantieregister Zorg betalingen verborgen houdt

Dankzij het Transparantieregister konden we uiteindelijk dit verhaal over cardiologen maken. Of misschien beter gezegd: ondanks het Transparantieregister. Want anders dan de naam doet vermoeden, kwamen we er in ons onderzoek achter dat het register helemaal niet zo transparant is.

Om die beïnvloeding te voorkomen, is in 2012 het Transparantieregister Zorg opgezet. Hierin worden betalingen aan artsen, ziekenhuizen en andere organisaties vermeld. Alleen dit register werkt niet naar behoren.

Een paar voorbeelden: de medische industrie maakte ruim 4 miljoen euro over aan AMC Medical Research BV, een bedrijf dat voor de buitenwereld onbekend is. Zo'n 1,7 miljoen euro gaat naar Cathreine BV, een bedrijf van cardiologen in het Catharina Ziekenhuis dat verder nergens wordt genoemd. 4pulse B.V., een bedrijf van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, ontvangt 6 ton.

Daarnaast kun je zoeken naar betalingen aan bedrijven, stichtingen en andere organisaties. Paradoxaal genoeg moet je dan wel eerst weten van het bestaan van een bedrijf dat betalingen ontvangt. Want zonder het registratienummer van bedrijven in de Kamer van Koophandel is het register niet doorzoekbaar.

Die zijn weer te vinden in het BIG-register, zolang een arts niet een achternaam heeft die vaak voorkomt. Erg omslachtig natuurlijk. Volgens stichting Transparantieregister Zorg is dit vanwege privacywetgeving.

Het opzoeken van een betaling in het register gaat ook niet zonder slag of stoot. Het register vermeldt geen details over de reden van een betaling. En zoeken op naam van een arts is niet mogelijk, dat kan alleen op persoonlijke registratienummers van zorgpersoneel (BIG-nummers).

Het Transparantieregister geeft zo per definitie al een vertekend beeld van het geld dat naar artsen, ziekenhuizen en andere organisaties gaat. Het is desondanks de enige manier om breed onderzoek te doen naar de betalingen.

Betalingen voor zogenoemde mensgebondenonderzoek hoeven bijvoorbeeld niet geregistreerd te worden, terwijl daar juist de grootste bedragen in omgaan. Ook betalingen onder de 500 euro per jaar hoeven niet te worden geregistreerd.

Wie onderzoek wil doen in het Transparantieregister Zorg moet eerst een set regels doorgronden, die zijn vastgelegd in verschillende gedragscodes. Welke betaling moet gemeld worden, door wie en wie is verantwoordelijk voor juiste vermelding?

In onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn wél databases te downloaden met alle betalingen aan artsen, ziekenhuizen en andere organisaties. In mei vroegen we het Transparantieregister ook om zo'n bestand. Na wekenlang aandringen bleek dat de stichting die niet beschikbaar wilde stellen.

De vraag is hoe grondig het instituut dit onderzoek kon doen. De onderzoekers van het IVM vroegen om de integrale dataset van het Transparantieregister, maar kregen die niet. Onderzoek van andere media - waaronder de Volkskrant , Follow The Money en Argos - wezen intussen telkens al uit dat het register structurele gebreken vertoonde.

Het Transparantieregister werd in 2012 opgericht, na een motie van Tweede Kamerleden Khadija Arib (PvdA), Halbe Zijlstra (VVD) en Jolande Sap (GroenLinks). De motie vroeg om een wettelijke verplichting van het registreren van betalingen door farmaceutische bedrijven. Aanleiding was de ophef rond viroloog Ab Osterhaus, die aandelen bleek te hebben in een griepvaccin dat hij zelf aanprees.

We besloten intussen een steekproef te doen, om te kijken hoe het register functioneerde. We bekeken bij 28 artsen of we opmerkelijke verschillen zagen tussen vermeldingen in het Transparantieregister en andere databases. We zochten welke conflicts of interest ze vermeldden bij hun wetenschappelijke artikelen en presentaties.

En we hadden nog een belangrijke bron: het nevenfunctieregister van hoogleraren dat Nieuwsuur eerder na veel moeite in handen kreeg.

Geregeld zagen we artsen met veel conflicts of interest of nevenfuncties, waarvan we weinig betalingen van aantroffen in het register. Die benaderden we met de vraag of de vermelde betalingen in het register compleet waren.

Van de 28 artsen die we benaderden lieten 11 weten dat er betalingen bij hen ontbraken. Drie gingen niet, of niet inhoudelijk, op onze vragen in. Het gaat om een arbeidsintensieve, maar beperkte steekproef. Grote conclusies kunnen er niet zomaar uit getrokken worden. Het is wel een aanwijzing dat er veel betalingen in het register ontbreken.

En dat was niet het enige wat we vonden.

2018 ontbreekt

Bij het nalopen van honderden BIG- en KvK-nummers, viel op dat er geen betalingen uit 2018 werden vermeld. Navraag bij het register leerde dat er inderdaad een volledig kalenderjaar ontbrak. Dit is op de site niet vermeld. Raadplegers van het register wisten dus niet dat ze een onvolledige database doorzochten. Ook toen we hier vragen over stelden, werd het probleem niet opgelost of vermeld op de site.

Daarnaast loopt het register vaak vast. Een medewerker van het register liet ons na vragen hierover weten: "Soms werkt het wel en soms niet, of het werkt helemaal niet." Het IVM constateerde in 2021 ook al dit probleem.