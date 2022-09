Acht verdachten in grote witwaszaak blijven vastzitten, één vrijgelaten

In het grote onderzoek naar witwassen en btw-fraude, dat dinsdag aan het licht kwam, blijven acht van de negen verdachten voorlopig vastzitten. De negende, een man van 33 uit Assen, is vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte.

Aangenomen wordt dat onder de verdachten ook Jumbo-topman Frits van Eerd is. Justitie noemt zijn naam niet, maar volgens het FD is hij een van de opgepakte verdachten. Jumbo heeft eerder gezegd dat "er in het kader van het onderzoek vragen zijn gesteld aan Van Eerd".

De verdachten zitten nog in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

De hoofdverdachte is een man van 58 uit de gemeente Aa en Hunze. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en van btw-fraude.

De negen werden dinsdag opgepakt bij politieacties op diverse locaties in Drenthe en Noord-Brabant. Ook in het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther was een inval.

OM: 'Geld witgewassen via sponsorcontracten'

Volgens het Openbaar Ministerie werden geld en goederen witgewassen via autohandel, onverklaarbare contante stortingen, sponsorcontracten in de motorcrosssport en via transacties in onroerend goed. Daarnaast is er ook een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

Hoofdverdachte Theo E. is een voormalig motorcrosser die Van Eerd zou kennen uit de motorcrosswereld. Van Eerd geldt als een groot racefanaat en steunt veel sporters.

De Jumbo-topman doet zelf mee aan lange-afstandsracen in een team met onder anderen oud F1-coureur Giedo van der Garde. Zijn bedrijf sponsort onder anderen motocrosser Jeffrey Herlings en F1-coureur Max Verstappen.