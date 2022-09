Berlijn komt met 29-euro-ticket voor openbaar vervoer

Terwijl de landelijke regering nog discussieert over hoe de opvolger van het immens populaire 9-euro-ticket eruit moet komen te zien, wacht de deelstaat Berlijn niet langer af. Er komt een 29-euro-ticket. Voor ongeveer een euro per dag kunnen mensen een maand lang al het openbaar vervoer binnen de stadsgrenzen gebruiken.

Dat is de uitkomst van een overleg tussen de vereniging van vervoersbedrijven VBB en de deelstaten Berlijn en Brandenburg, dat Berlijn volledig omringt. Het ticket kan een flinke lastenverlichting zijn voor een deel van de Berlijners. Op dit moment kost een standaard maandelijks abonnement zo'n 63 euro.

"We komen hiermee honderdduizenden Berlijners heel concreet tegemoet", aldus burgermeester Giffey. Berlijn zal de kosten voor het goedkopere ticket, 105 miljoen euro, volledig zelf betalen.

Forenzen hebben pech

Wel betekent het Berlijnse ticket dat inwoners uit Brandenburg voorlopig buiten de boot vallen. Bovendien reizen iedere dag honderdduizenden mensen voor werk of studie tussen de beide deelstaten heen en weer, maar die zullen weinig aan het aanbod hebben.

Tegelijkertijd wil Brandenburg zelf geen goedkoop ticket aanbieden, de verkeersminister zegt dat er eerst geld nodig is voor de uitbreiding van het ov en om de oplopende energiekosten te betalen.

Geen extra steun voor bijstand

Een andere groep voor wie het 29-euro-ticket weinig verandering brengt, vormen mensen met een bijstandsuitkering. Zij kunnen nu al een goedkoper maandelijks ticket voor 27,50 euro kopen. Daarmee is er maar een klein verschil van 1,50 euro tussen beide tickets. De partij Die Linke, die overigens zelf meeregeert in Berlijn, wil daarom dat er ook voor mensen in de bijstand een goedkoper alternatief komt.

Het 29-euro-ticket zit wel wat anders in elkaar dan het eerdere 9-euro-ticket. Je kan het ticket bijvoorbeeld niet als losse maandkaart kopen, maar je sluit een abonnement voor drie maanden af. Na 31 december kan het abonnement direct opgezegd of in een ander soort abonnement omgezet worden.

Tegen die tijd hoopt de Berlijnse regering dat er een landelijke oplossing is, waardoor mensen goedkoper met het openbaar vervoer kunnen reizen. Dat er een landelijke opvolger van het 9-euro-ticket komt, staat vast. Voorstellen die tot nu toe voorbijkomen zijn een maandkaart voor 49 en 69 euro, die je in heel het land kan gebruiken. Maar wat de prijs precies wordt en wie dat moet betalen, is nog voer voor discussie.