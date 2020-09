Voorrang op coronatest: telefoons GGD roodgloeiend, MBO teleurgesteld

Coronatest - ANP

De telefoon staat vandaag roodgloeiend bij de GGD, na de aankondiging van minister De Jonge gisteren dat personeel in de zorg en het onderwijs voorrang krijgt bij coronatesten. "We hebben vanochtend 30 procent meer telefoontjes binnengekregen dan normaal op een zaterdag", zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw. "Veel mensen zeiden dat ze in het onderwijs werken en vroegen of ze vandaag nog getest konden worden." De minister gaf gisteravond al aan dat de voorrang niet meteen kan ingaan. "We zijn nu samen met de brancheorganisaties aan het kijken hoe we het allemaal gaan organiseren", zegt de Gouw. "De eerste mensen zullen eind volgende week met voorrang kunnen worden getest." 72 uur wachttijd De GGD-directeur benadrukt daarnaast dat direct om 8.00 uur bellen ook niet nodig is. "We hebben 1400 medewerkers in ons callcentrum. Als er 's ochtends direct 30.000 mensen bellen hangen er dus zeker 28.000 in de wacht. En de ervaring leert dat mensen die later op de dag bellen meestal op dezelfde dag kunnen worden getest als de mensen die 's ochtends bellen." De wachttijd tussen zo'n telefoontje en de coronatest is inmiddels opgelopen tot zeker 72 uur.

Grote verantwoordelijkheid De minister benadrukte dat de voorrang geldt voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs die niet vervangen kunnen worden. "Alle kinderen zijn verplicht om onderwijs te volgen", schreef De Jonge in de Kamerbrief. "Naar huis sturen van klassen heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de leerlingen en hun ouders kunnen daarbij niet naar het werk." De VO-raad, de koepel van middelbare scholen, is blij met de beslissing van de minister. Maar voorzitter Paul Rosenmöller noemt het ook een grote verantwoordelijkheid voor scholen. "Er is maar beperkte testcapaciteit, dus ik roep scholen op om kritisch te zijn wie ze met voorrang laten testen." Het zal aan de schoolleider zijn om te beslissen wie wel en niet in aanmerking komt. Leraren die met voorrang moeten worden getest kunnen zich met een schriftelijke verklaring van de directeur op zak melden bij de GGD.

MBO Raad teleurgesteld De MBO Raad is teleurgesteld dat docenten in het MBO buiten de boot vallen. "We hebben de maatschappelijke plicht om onze leerlingen goed op te leiden, maar daarbij is praktijkonderwijs essentieel", zegt Arwin Nimis, voorzitter van het College van Bestuur van het Drenthe College. "Die uren zijn van grote waarde en kunnen niet wegvallen omdat een docent verkoudheidsklachten heeft." Hij heeft er daarom voor gekozen om testcapaciteit in te kopen bij een commercieel laboratorium. "Die testen kosten 80 euro per stuk. Het vervangen van een zieke leraar kost ons 250 tot 300 euro. En we hebben de uitslag binnen 24 uur. Dit bespaart ons dus tijd en geld." Minister de Jonge vraagt juist om geen gebruik te maken van dit soort commerciële testen, zodat de GGD's deze extra capaciteit kunnen benutten. "Daar hebben we naar gekeken", zegt Nimis. "Maar onze testen worden in Duitsland uitgevoerd dus kosten geen Nederlandse capaciteit."

Quote Drie maanden geleden kregen we complimenten dat we de noodopvang zo goed regelden en dat dankzij de kinderopvang de cruciale beroepen aan het werk konden, en nu worden we uitgesloten van de voorrangsregeling. Maureen Posthumus, directeur Hero Kindercentra