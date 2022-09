Arnhem krijgt monument voor evacuatie Tweede Wereldoorlog

Er ontstond een lange stoet van mensen met fietsen, karren, kinderwagens en andere inderhaast meegenomen spullen op weg naar het westen of het noorden, waar het veiliger zou zijn. Sommigen vonden onderdak in omliggende plaatsen als Rheden of Apeldoorn, anderen moesten dagen lopen om onderdak te vinden op de Veluwe of zelfs Friesland. Met hulp van het Rode Kruis werden zij gehuisvest in schuren, dierenverblijven, scholen, kerken of bij mensen thuis.

Het monument, dat het woord 'vlucht' verbeeldt, staat aan de voet van de Apeldoornseweg, waar de vluchtroute startte. Dat was op 24 september 1944. De Duitse Wehrmacht gelastte toen alle inwoners van Arnhem en directe omgeving om met onmiddellijke ingang hun huis te verlaten, met achterlating van alle eigendommen. Niemand wist waarnaartoe of voor hoelang.

In Arnhem heeft burgemeester Marcouch een monument onthuld ter herinnering aan de grootscheepse evacuatie van de stad en omgeving in 1944. Op last van de bezetter moesten toen meer dan 100.000 mensen halsoverkop hun huis verlaten tijdens de Slag om Arnhem.

De herdenking van deze ingrijpende gebeurtenis is altijd in kleine kring herdacht, rond een plaquette die in 1995 is geplaatst op de Jansbuitensingel in Arnhem. Ook in het Openluchtmuseum, waar evacués in 1944 onderdak vonden, staat een gedenkteken.

De gemeenteraad van Arnhem vond het echter tijd, dat het verhaal van de evacués uit de schaduw van de herdenkingen rond Market Garden werd gehaald en nam het initiatief voor het monument dat vandaag is onthuld.

De sculptuur is een ontwerp van vormgever Ruud-Jan Kokke. "Het woord Vlucht symboliseert de actie, er is alleen het nu, er is geen toekomst. Zoals voor de evacués, die moesten stante pede weg en wisten niet waarnaartoe", legt hij uit. "En het is heel actueel, kijk wat er met de Oekraïners gebeurt."