Drempel naar voedselbank mogelijk nog deze week verlaagd

Om te bepalen of je een voedselpakket mag ophalen, wordt er gekeken naar je inkomsten minus je vaste lasten: hoeveel geld blijft over voor voedsel, kleding en sporten. Ben je bijvoorbeeld een alleenstaande ouder met twee kinderen, en houd je minder dan 450 euro over? Dan kom je op dit moment in aanmerking voor een voedselpakket.

Steeds meer mensen staat het water aan de lippen maar kunnen nog niet terecht bij de voedselbank. Voedselbanken in Nederland beslissen daarom zaterdag of de drempel voor een voedselpakket verlaagd wordt, zegt vicevoorzitter Tom Hillemans van Voedselbanken Nederland.

Of ze deze toenemende vraag aankunnen, is nog maar de vraag. Onder andere door anti-verspillingsacties en bedrijven die duurzamer worden loopt de aanvoer van producten terug. "Pakketten worden al kleiner. Van gemiddeld 40 producten naar 35 a 30 in een pakket. En de schijf van vijf lukt allang niet meer", zegt Han Neef, coördinator van voedselbank West-Friesland. Daar is het aantal klanten al met 10 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Miriam Hemelsoet is de voedselbank in Zeeuws-Vlaanderen 16 jaar geleden gestart. "Toen met zes pakketten per week. Nu verspreiden we 650 pakketten per week." Zij verwacht ook een toename en ziet ook steeds meer mensen met een baan. "Het grootste gedeelte zijn toch nog alleenstaanden maar met de energierekeningen kunnen we ook gezinnen en tweeverdieners verwachten."

De grootste voedselbank, met 1949 klanten, zit in Rotterdam, "We zien in vergelijking met augustus vorig jaar een groei van 3,7 procent. Dat is nog niet extreem. Maar we lopen met cijfers altijd achter de trom aan", vertelt bestuurslid Helma Beker. Mensen gaan namelijk eerst een traject in bij de hulpverlening voordat ze daadwerkelijk een voedselpakket krijgen. "Over twee maanden kan er een grote stijging zijn, daar kunnen we van uitgaan."

Op 30 juni waren er in Nederland 34.000 huishoudens aangewezen op een voedselbank. De volgende telling is aan het einde van dit jaar. Volgens Hillemans is het aantal aanmeldingen alweer gestegen, maar hoeveel meer mensen er sinds de zomer bij de voedselbank hebben aangeklopt, kan de vicevoorzitter nog niet zeggen.