Met haar tennisloopbaan op pauze duikt Hogenkamp plots op bij De Graafschap

Richèl Hogenkamp besloot onlangs dat ze haar tenniscarrière op een laag pitje ging zetten wegens een voetblessure. Inmiddels heeft ze in een andere tak van sport een nieuwe uitdaging gevonden. Ze wordt per direct teammanager bij voetbalclub De Graafschap.

Een opvallende stap voor de 30-jarige Doetinchemse, die het tennis even laat voor wat het is, maar geen definitief afscheid heeft genomen van de sport. "Ik was toe aan een nieuwe stap en heb geen idee wat er verder in de toekomst gaat gebeuren", laat ze in een reactie aan de NOS weten. "Ik ga hier in elk geval volle bak voor nu."

Klappen van de zweep

"Zij kent uiteraard het klappen van de zweep als sportster op topniveau", verklaart technisch manager Peter Bijvelds de keuze voor Hogenkamp. "Richèl komt uit Doetinchem en heeft een seizoenkaart bij De Graafschap gehad. Ze heeft dus affiniteit met de club en ook met voetbal."