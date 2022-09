Eerste topontmoeting tussen presidenten Poetin en Xi sinds oorlog in Oekraïne

In Oezbekistan zijn de presidenten van Rusland en China, Poetin en Xi begonnen aan hun ontmoeting. Het onderhoud gaat onder meer over de oorlog in Oekraïne en de situatie rond Taiwan. President Poetin zei voorafgaand aan de ontmoeting dat Rusland blij is met de genuanceerde opstelling van China rond de strijd in Oekraïne. China heeft de inval in Oekraïne niet veroordeeld en spreekt ook niet van een invasie. Daarmee volgt het de lijn van Moskou, die de oorlog bestempelt als 'speciale militaire operatie'. De ontmoeting met Xi komt voor Poetin op een moment dat zijn troepen in Oekraïne steeds verder worden teruggedrongen. De Oekraïense militairen zijn op een aantal plaatsen een offensief gestart en zijn erin geslaagd grote gebieden op de Russen te heroveren. Waar westerse landen Oekraïne steunen, zoekt Rusland toenadering tot China. Verder sprak president Poetin steun uit voor China in de kwestie-Taiwan. Hij veroordeelde de "Amerikaanse provocaties" in de Straat van Taiwan. Hij doelde daarmee op de aanwezigheid van Amerikaanse marineschepen, als waarschuwing aan het adres van China. Ook sprak Poetin steun uit voor het Een-Chinabeleid. Daarmee wordt het Chinese standpunt bedoeld dat de Volksrepubliek en Taiwan tot dezelfde staat behoren. In die visie wordt Taiwan beschouwd als een afvallige provincie en niet als een soeverein land. Een-op-eencontacten De ontmoeting tussen de twee wereldleiders is in de stad Samarkand, langs de voormalige zijderoute. Hij is georganiseerd in de marge van een internationale topconferentie van Rusland en een aantal Aziatische landen, die samen de Shanghai Cooperation Organisation vormen. Behalve gezamenlijk overleg is het ook een platform voor een-op-eencontacten tussen leiders van de deelnemende landen.

Shanghai Cooperation Organisation De ontmoeting in Oezbekistan is in het kader van een tweedaagse conferentie van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Dat is een samenwerkingsverband van acht landen die overleggen over vrede en veiligheid. Behalve China en Rusland zijn ook India en Pakistan lid, plus de voormalige Sovjet-staten Kazachstan, Tadzjkistan, Oezbekistan en Kirgizië. Daarnaast zijn er een aantal landen met de status van waarnemer: Mongolië, Afghanistan, Iran en Wit-Rusland. De deelnemende landen werken samen op militair terrein, bij het verzamelen van inlichtingen en bij het bestrijden van wat ze als terrorisme zien. Het is een tegenwicht voor de NAVO, waar veel landen in Noord-Amerika en Europa lid van zijn.

Eerste reis sinds corona Het is voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne dat de twee leiders elkaar ontmoeten. De laatste ontmoeting was begin februari kort voor de opening van de Olympische Winterspelen in de Chinese hoofdstad Peking. Een kleine drie weken later begon Rusland de oorlog in Oekraïne. Voor Xi is het de eerste buitenlandse reis in ruim 2,5 jaar. Sinds het uitbreken van de coronapandemie, begin 2020, heeft hij China niet meer verlaten.