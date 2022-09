Basisscholieren vinden uzi bij opruimactie in Amsterdam-Noord

Scholieren van een basisschool in Amsterdam-Noord hebben gisteren een uzi gevonden bij het opruimen van zwerfvuil. Onder een brug vond een van de leerlingen het machinepistool.

De kinderen gingen er in het kader van Cleanup Day op uit in de buurt van hun school aan het Wognumerplantsoen. Ze liepen rond met grijpers en afvalzakken toen een van hen een geweer onder de brug van de Monnikendammerweg zag liggen.

Een klasgenoot pakte het automatische vuurwapen vervolgens op en bracht het naar hun meester. "Gelukkig had hij zijn handschoenen al aan, want zodoende kwamen zijn vingerafdrukken niet op het wapen", schrijft de politie op Facebook.

Een vuurwapendeskundige stelde vervolgens vast dat het daadwerkelijk om een uzi ging, meldt NH Nieuws. Dat wapen is speciaal ontworpen voor gevechten op korte afstand.

De politie is er trots op hoe de vinder met het gevaarlijke wapen is omgegaan. "Hij heeft wel beloofd dat hij het volgende wapen dat zij vinden niet meer zal oppakken of aanraken en zal laten liggen tot de politie er is."