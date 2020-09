Merlier schenkt ploeg-Van der Poel sprintzege in Tirreno-Adriatico

Tim Merlier heeft de zesde etappe in Tirreno-Adriatico, een rit van 175 kilometer van Castelfidardo naar Senigallia op zijn naam geschreven. Voor de Belgische kampioen van Alpecin-Fenix, de ploeg waar ook Mathieu van der Poel onder contract staat, is het de eerste WorldTour-zege in zijn loopbaan.

Na drie dagen vol klimwerk was het vandaag weer een dag voor de snelle mannen. Dat wisten Simon Pellaud, Josip Rumac, Carl Frederik Hagen, Veljko Stojnic en Axel Domont ook toen ze aan de vlucht van de dag begonnen.

Bij het ingaan van de laatste van vier plaatselijke ronden in Senigallia werden Hagen en en Domont als laatsten ingerekend, waarna het peloton in volle vaart richting massasprint ging.

Froome knecht

Met nog vijf kilometer te gaan liet Chris Froome zich zowaar zien, sleurend aan kop van het peloton om Geraint Thomas (tweede in het klassement) uit de problemen te houden.

Dat was nodig ook, want in de chaotische finale was het vechten om een plekje. Fernando Gaviria leek lange tijd op weg naar de zege, maar hij viel stil in de tegenwind en zag Merlier met hoge snelheid uit zijn wiel spurten.

Pascal Ackermann, de winnaar van de eerste twee etappes, werd nog tweede. Magnus Cort Nielsen sprintte naar de derde plek, voor Gaviria. Mike Teunissen eindigde als zesde. Van der Poel, die zich ook mengde in de strijd om de dagzege, eindigde buiten de toptien.

Simon Yates blijft aan de leiding

Simon Yates blijft leider in het algemeen klassement. De Brit heeft een voorsprong van 0.16 op de zaterdag 31 jaar geworden Rafal Majka en 0.39 op Geraint Thomas. Wilco Kelderman is zesde op 1.00.

Zondag staat een heuvelrit op het programma, maandag wordt de achtdaagse rittenkoers afgesloten met een tijdrit van tien kilometer.